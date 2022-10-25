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Öğrencilere 'hoş geldin' hediyesi

EĞİTİM 25.10.2022, 09:10
Öğrencilere 'hoş geldin' hediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, “Yeni Evine Hoş Geldin” etkinliği kapsamında üniversite eğitimi için Eskişehir’e gelen öğrencilere şehir gezisi düzenledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde eğitim hayatına başlayan öğrencilere yönelik Eskişehir’i tanıtan bir gezi düzenlendi.

“Yeni Evine Hoş Geldin” etkinliği kapsamında öğrenciler Sazova Bilim Kültür ve Sanat Park’ı, Kentpark ile Odunpazarı Kent Müzeleri Kompleksi’ni gezdiler. 80 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Sazova’da Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Masal Şatosu’nu gezip Kentpark’ı da ziyaret ettikten sonra çibörek molası verdi. Parklardaki gezilerini tamamlayan öğrenciler daha sonra tarihi Odunpazarı bölgesi ve Kurtuluş Müzesi’ni de ziyaret ettiler.

Eskişehir’i çok beğendiklerini belirten gençler, kendilerine Eskişehir’i tanıma fırsatı verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve belediye görevlilerine teşekkür ettiler. Gençlik Merkezi yetkilileri de gençlere yönelik çalışmalara devam ettiklerini, gençlerin düzenlenen etkinlikleri Büyükşehir Gençlik Merkezi’nin @ebbgenclik sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini belirttiler.

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