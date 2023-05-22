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Öğrenciler 7 günlük TYT kampına giriyor

EĞİTİM 22.05.2023, 07:38
Öğrenciler 7 günlük TYT kampına giriyor

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrenci dostu bir Başkent için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Benim Hocam Yayıncılık ile yaptığı iş birliği kapsamında düzenlediği ‘YKS Genel Tekrar Kampı’ başladı. Öğrencilere öncelik verilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) kampı 7 gün sürecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu Başkent için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının Benim Hocam Yayıncılık ile yaptığı iş birliği kapsamında düzenlediği YKS Genel Tekrar Kampı başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk etap olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) yönelik gerçekleştirilen kamp 7 gün sürecek.

2 BİN 590 ÖĞRENCİ KATILDI

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda verilen eğitimlere 874’ü deprem bölgesinden olmak üzere toplamda 2 bin 590 öğrenci katıldı.

Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve tarih branşlarında uzman eğitmenlerin verdiği derslere katılan öğrenciler ücretsiz eğitim kitabı dağıtıldı.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün eğitimle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Benim Hocam Yayıncılık iş birliği ile düzenlenen YSK Genel Tekrar Kampı’na hoş geldiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençler eğitim hayatlarında fırsat eşitliği sağlamak adına bu gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımızı çok önemli görüyoruz. Bu maksatla Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi’nde destek olmak üzere çeşitli projeler düzenleyerek özveriliyle çalışıyoruz.”

Benim Hocam Yayıncılık Kurucusu Ramazan Yetgin ise eğitime katılan öğrencilere seslenerek şunları söyledi:

“Buradaki eğitimler sizleri sınavda bir adım öne çıkaracaktır. Bizimle iş birliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ederiz.”

ÖĞRENCİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Düzenlenen eğitim kampı için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden öğrenciler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Okan Talha Kaya: “Çok verim aldığımı söyleyebilirim. Hocalarımız sağ olsun güzel bir açılışla başladılar. Deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız da var, özellikle onlar için çok güzel bir uygulama. Maddi durumu olmayan arkadaşlarımız için de çok güzel. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Dilara Demirel: “İnternet üzerinden başvurdum, kabul edildim. Çok verimli geçiyor, kitaplarımızı dağıttılar. Öğretmenlerle iletişimimiz çok kuvvetli. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği her etkinliğe katılmaya çalışıyorum. Bizleri düşündükleri için çok teşekkür ederiz.”

-Beyza Karakaplan: “İstanbul’dan geldim. Çok güzel ve verimli geçiyor. Hocalarımızla yüzyüze eğitim almak çok güzel.”

-Sümeyye Kaçmaz: “İstanbul’dan geldim. Zaten internetten takip ettiğim hocalarımız var burada. Burada onları görmek aşırı heyecanlı ve çok güzel. Bize katkısı olacağını düşünüyorum.”

-Eda Pala: “İnternet üzerinden başvurdum. Çok güzel ve başarılı bir eğitim oluyor. Yüzyüze olması çok güzel.”

-Şebnem Gezik: “Arkadaşlarım önerdi. Hemen başvurdum ve kabul edildim. Şu an çok güzel geçiyor. Bildiğim hocalar ve çok avantajlı oldu bizim için. Teşekkür ederiz.”

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