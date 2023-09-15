Öğrenci kimlik kartları ulaşım kartıyla birleşiyor

ESTRAM ve ESOGÜ arasında imzalanan protokolle örnek bir iş birliğine imza atıldı. Yapılan çalışmayla ESOGÜ öğrenci kimlikleri, indirimli öğrenci Eskart ile birleştirilerek öğrencilerin Eskişehir’in toplu ulaşım sisteminden tek kart ile yararlanmaları sağlanacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi A.Ş. (ESTRAM) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında “Eskart ve Üniversite Öğrenci Kartlarının Bütünleştirilmesi İşi İdari Protokolü” düzenlenen törenle imzalandı.

ESOGÜ Senato Binasında düzenlenen törene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, ESTRAM ve ESOGÜ yetkilileri katıldılar.

Yapılan iş birliğinin diğer kentlere ve üniversitelere örnek teşkil edeceğini ifade eden ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, “ESOGÜ ile anlamlı bir iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu protokolle öğrencilerimizin indirimli Eskartları ile öğrenci kimlikleri bütünleştirilecek. Hem tasarruf hem de büyük kolaylık sağlayacak iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral da ESTRAM ile yapılan iş birliğinin çok önemli katkılar sunacağını belirterek ESTRAM Genel Müdürü Bayındır’a teşekkür etti. Demiral, iş birliklerine çok önem verdiklerini ifade ederek ilerleyen dönemde de bu birlikteliğin devam etmesini diledi.

Konuşmaların ardından “Eskart ve Üniversite Öğrenci Kartlarının Bütünleştirilmesi İşi İdari Protokolü” imzalandı. Düzenlenen tören çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.

Yapılan protokolle ESOGÜ öğrencilerinin kimlikleri Eskart ile birleştirilecek. İndirimli Eskart almak zorunda kalmayacak öğrenciler, kimlikleri ile toplu taşımadan eğitim süresi boyunca tek kart ile yararlanma imkânına kavuşacaklar.