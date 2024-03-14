ÖBA'dan 606 bin öğretmen faydalandı
Öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmek için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevrim içi eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı'nda bugüne dek 605 bin 545 öğretmene ulaştı.ANKARA
Öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmek için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevrim içi eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı'nda bugüne dek 605 bin 545 öğretmene ulaştı.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmek üzere hayata geçirilen Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin erişimine sunuluyor.
Millî Eğitim Bakanlığınca, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden öğretmen ve idarecilere yönelik açılan 46 adet kurs ile bugüne kadar 605 bin 545 eğitimciye ulaşıldı.
Öğretmenler, ÖBA'daki eğitimlerini tamamladıklarında e-sertifikalarını MEBBİS "Hizmet İçi Eğitim Modülü"nden alabiliyor.
Öğretmenler ve yöneticiler, dijital becerilerini geliştirmeye yönelik tüm eğitimleri Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü web sayfasından takip edip eğitimlere katılım sağlayabiliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|29
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|29
|42
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|29
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. A.Demirspor
|29
|36
|11. Samsunspor
|29
|36
|12. Alanyaspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|29
|36
|14. Konyaspor
|29
|32
|15. Gaziantep FK
|29
|31
|16. Ankaragücü
|29
|30
|17. Hatayspor
|29
|30
|18. Karagümrük
|29
|29
|19. Pendikspor
|29
|26
|20. İstanbulspor
|29
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|26
|61
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Kocaelispor
|26
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Ahlatçı Çorum FK
|26
|42
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|26
|41
|9. Gençlerbirliği
|26
|37
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Manisa FK
|26
|31
|12. Keçiörengücü
|26
|31
|13. Ümraniye
|26
|30
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|28
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|28
|24
|18. Luton Town
|28
|21
|19. Burnley
|28
|14
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|69
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|28
|43
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
|28
|36
|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Sevilla
|28
|28
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|28
|22
|19. Granada
|27
|14
|20. Almeria
|28
|10