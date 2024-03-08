NNYÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Bir Kariyer Mesleği Olarak Mülki İdare Amirliği ve Kadın Yöneticilik” konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde (NNYÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle “Bir Kariyer Mesleği Olarak Mülki İdare Amirliği ve Kadın Yöneticilik” konulu etkinlik düzenlendi. Özvatan Kaymakamı Mine Kurt etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya tarafından karşılandı. NNYÜ Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ile İŞKUR tarafından İİBF Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yusuf Ercan Işık ve İŞKUR İş Kulübü Lideri Turgay Altun açılış konuşması yaptı. Açılış konuşmalarından sonra kürsüye çıkan Özvatan Kaymakam Mine Kurt, kaymakamlık sınavı konuları, kaymakamlık mesleki eğitim ve staj süreci, kaymakamların görev ve yetkileri, sorumlulukları gibi konularda öğrencileri bilgilendirdi. İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsniye Akıllı’nın moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Kaymakam Kurt, kadın yönetici rol modellerinin artması dileğinde bulunarak, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olarak kadın çalışan sayısına önem verdiklerini, idari personelin yüzde 42’sinin, akademik personelin de yüzde 48’inin kadın olduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. İnanç, konuşmasının sonunda Kaymakam Kurt’a plaket takdim etti. İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya’nın da İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yusuf Ercan Işık’a plaket takdiminden sonra toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.