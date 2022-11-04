NNYÜ öğrencilerinin yarışma gururu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri ASPİLSAN Enerji’nin 7. Pil Teknolojileri Çalıştayı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen “Kendi Enerjini Kendin Üret” proje yarışmasında birinci seçildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Lisans, lisansüstü ve doktora öğrenimi gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada, NNYÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan’ın danışmanlığını yaptığı 4. Sınıf öğrencileri Talha Telli, Buğra Önalan ve İsmail Kağan Saray tarafından hazırlanan “Akıllı Enerji Yönetim Sistemi” projesi, finale kalan projeler arasında yapılan detaylı proje raporu ve prototip değerlendirmesi sonucunda birinci seçildi. Ortam kaynaklarından enerji üretilmesini ve üretilen enerjinin şarj edilebilir pil, batarya veya depolama sistemlerinde depolamayı içeren projelerin geliştirilmesine destek olmaya yönelik düzenlenen “Kendi Enerjini Kendin Üret” proje yarışmasında birinci olarak büyük bir başarıya imza atan NNYÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ödülleri ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tuğgeneral Necati Tekin tarafından verildi.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, bu önemli çalıştayda projeleri birinci seçilen öğrencileri ve proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.