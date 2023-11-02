NNYÜ'den Balkanlardan Cumhuriyet'e uzanan konferans

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü tarafından “Balkanlardan Cumhuriyete 100 Yıllık Destan” konulu konferans düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin takip ettiği konferansta konuşan Kilci, Balkan Harbinden başlayarak Cumhuriyetin nasıl kazanıldığını duygu dolu bir anlatımla dinleyicilere aktardı. Kilci, “Çevremizdeki hadiselere hiç dikkat ettiniz mi?

En yakın Filistin’den başlayın, bizim Azerbaycan’dan devam edin, İran’a geçin, Irak’a geçin, Suriye’ye geçin, bu coğrafyada alnımız ak bedenimiz dik durabiliyorsak Allah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarından bin razı olsun” dedi. Kilci konuşmasını şu şekilde tamamladı: Unutmayalım ki; Bir Mehmetçik veya bir kahraman bu vatan toprağına düştüğü gün değil, unutulduğu gün ölüyor. Onları asla unutmamalıyız. Biz hep buradaydık, bugün de buradayız, yarında bu topraklarda kalacağız. Unutmayınız, hayatınız boyunca geçtiğiniz tüm yolları, Çanakkale’yi ve Anadolu’yu geçilmez kılanlara borçluyuz.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, konferans sonunda Kilci’ye teşekkür ederek plaket takdim etti. Kilci ise Erdal Kabatepe’nin kaleme aldığı Çanakkale Şehidi 33. Alay Komutanı Faik Bey’i anlatan “Ben Binbaşı Ali Faik Bey” adlı kitabı Rektör Özsoylu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neriman İnanç ve Prof. Dr. Erkan Köse’ye takdim etti.