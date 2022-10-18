Son Dakika

NNYÜ'de tanışma etkinliği

EĞİTİM 18.10.2022, 08:15
NNYÜ'de tanışma etkinliği

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle Açılış ve Tanışma Etkinliği düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
2022-2023 eğitim-öğretim yılında NNYÜ bünyesine katılan öğrencilerin tanışma ve kaynaşmasını sağlamak, üniversite ortamına ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmak, üniversitenin misyonu, vizyonu, sunduğu sosyal, kültürel, sportif imkanlar ile akademik ve idari birimlerin çalışmaları hakkında bilgiler vermek amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni Süleyman Çetinsaya Kültür Merkez’inde yapıldı.

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Mahmut Özbıyık, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Mütevelli Heyet Üyeleri, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninde Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Başkan Vekili Mahmut Özbıyık ve Rektör Prof. Dr. Kerim Güney birer konuşma yaptı. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği açılış törenindeki konuşmalardan sonra orta bahçe kampüs alanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin katılımının yoğun olduğu etkinlikte oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi ve gösteriler yapıldı. Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, dekanlarla birlikte kulüp stantlarını gezerek öğrenciler ile sohbet etti ve onlardan kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Açılış ve Tanışma Etkinliğinde keyifli ve eğlenceli zaman geçiren öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve AFAD gibi bazı kurumlar tarafından açılan stantlarda bilgilendirildiler. NNYÜ öğrencileri ayrıca Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunmayı ihmal etmedi. Gün boyu devam eden Açılış ve Tanışma Etkinliği DJ Tarık’ın performansıyla sona erdi.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3