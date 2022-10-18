NNYÜ'de tanışma etkinliği

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle Açılış ve Tanışma Etkinliği düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2022-2023 eğitim-öğretim yılında NNYÜ bünyesine katılan öğrencilerin tanışma ve kaynaşmasını sağlamak, üniversite ortamına ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmak, üniversitenin misyonu, vizyonu, sunduğu sosyal, kültürel, sportif imkanlar ile akademik ve idari birimlerin çalışmaları hakkında bilgiler vermek amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni Süleyman Çetinsaya Kültür Merkez’inde yapıldı.

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Mahmut Özbıyık, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Mütevelli Heyet Üyeleri, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninde Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Başkan Vekili Mahmut Özbıyık ve Rektör Prof. Dr. Kerim Güney birer konuşma yaptı. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği açılış törenindeki konuşmalardan sonra orta bahçe kampüs alanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin katılımının yoğun olduğu etkinlikte oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi ve gösteriler yapıldı. Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, dekanlarla birlikte kulüp stantlarını gezerek öğrenciler ile sohbet etti ve onlardan kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Açılış ve Tanışma Etkinliğinde keyifli ve eğlenceli zaman geçiren öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve AFAD gibi bazı kurumlar tarafından açılan stantlarda bilgilendirildiler. NNYÜ öğrencileri ayrıca Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunmayı ihmal etmedi. Gün boyu devam eden Açılış ve Tanışma Etkinliği DJ Tarık’ın performansıyla sona erdi.