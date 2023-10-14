NNYÜ'de oryantasyon zamanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması sebebiyle açılış töreni ve oryantasyon etkinliği düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2023-2024 eğitim-öğretim yılında NNYÜ bünyesine katılan öğrencilerin tanışma ve kaynaşmasını sağlamak, üniversite ortamına ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmak, üniversitenin misyonu, vizyonu ve sunduğu imkanlar ile akademik ve idari birimlerin çalışmaları hakkında bilgiler vermek amacıyla düzenlenen programın açılış töreni Süleyman Çetinsaya Kültür Merkez’inde yapıldı.

Törene NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Başkanı Mahmut Özbıyık, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu yaptı. NNYÜ hakkında bilgiler veren Özsoylu, “Bu üniversitenin çok önemli bir özelliği var. Üniversitemiz kompakt, iç içe geçmiş interdisipliner çalışmalar yapan ve öğrencilerle gerektiğinde birebir ilgilenebilecek şekilde butik bir üniversite hedefiyle ilerliyoruz.” dedi. Açılış töreninde ders niteliğinde bir konuşma yapan Özsoylu şunları söyledi: “Üniversiteler özü itibarıyla eğitim kurumlarıdır.

Bizler de sizi hangi alandaysanız o alanda en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Hiçbir mesleğin bir başka mesleğe, hiçbir bölümün başka bir bölüme üstünlüğü yoktur. Eğer siz çok iyi olursanız o meslek sizin için en iyisidir, en mükemmelidir. Biz üniversite olarak size gerekli bütün formasyonu vereceğiz. Siz o formasyonu alınız, geliştiriniz ve daha ileriye taşıyınız. Biz öğrencilerimizin sadece eğitim olarak mezun olmasını arzu etmiyoruz. Biz öğrencilerimizin sportif faaliyetlerinde, araştırma geliştirmede, kültürel hayatta da etkili olmasını arzu ediyoruz. O nedenle aşağı yukarı alt yapısı tamamlanmış bir üniversite de hizmet veriyoruz. Mükemmel bir kampüs, mükemmel bir yerleşke içerisindeyiz. Üniversitemizin imkanlarından istifade ediniz. Zor bir dönemde okuyorsunuz. Kırk yıl önce biz var olan sorunları tespit etmeye çalışıyor, var olan sorunlara çözüm üretmeye çalışıyorduk. Siz olmayan sorunları ön görmek, olmayan sorunlara çözüm üretmek zorundasınız. Yapay zekayla birlikte artık dünyanın çehresi değişmeye başladı. Bunlara hazırlıklı olmak zorundayız. Bunlara hazırlıklı olmak için kendimizi geliştirmek, sadece kendi alanımızda değil çok farklı alanlarda uzmanlık elde etmemiz gerekiyor.”

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar da konuşmasında yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni bir döneme başlıyorsunuz. Üniversite eğitimi daha önceki gibi ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerine benzemez. Burada biraz kendi emekleriniz ortaya koymanız gerekiyor.” dedi. NNYÜ’nün Türkiye’de başka bir örneği olmayan bir üniversite olduğunu ve kesinlikle kar gayesi olmayan bir kuruluş olduğunun altını çizen Özhamurkar, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı ve NNYÜ’nün kuruluşu hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere de önemli tavsiyelerde bulunan Özahmurkar, “Ok gibi doğru olursan hedefe varırsın. Yay gibi eğri olursan elde kalırsın. Onun için ok gibi doğru olmaya dikkat edin. Hayatta birçok şeyi kaybedebilirsiniz, yenisini elde etmek mümkün. Ama kaybettiğiniz zamanın telafisi yok. Kendinizi derslerinize veriniz. Bir an evvel Üniversiteyi bitirip hayata atılınız. Sizleri bugüne kadar yetiştiren anne ve babalarınıza nasıl yardımcı olurum, nasıl ellerinden tutarıma dikkat edin. Çevrenize bir bakın. Annesinin, babasının duasını almış, perişan olmuş bir kişi gösteremezsiniz. Annesinin, babasının bedduasını almış, ihya olmuş bir kişi de gösteremezsiniz.” diye konuştu.

Üniversitenin öğrenci kulüpleri, ERASMUS imkanları ve idari birimlerinin çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği açılış törenindeki konuşmalardan sonra orta bahçe kampüs alanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin katılımının yoğun olduğu etkinlikte oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi ve gösteriler yapıldı. NNYÜ Mütevelli Heyet Başkan Vekili Mahmut Özbıyık ve üyeleri NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile birlikte kulüp stantlarını gezerek öğrenciler ile sohbet etti ve onlardan kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Oryantasyon etkinliğinde keyifli ve eğlenceli zaman geçiren öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD gibi bazı kurumlar tarafından açılan stantlarda bilgilendirildiler. Öğrencileri ayrıca Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmayı ihmal etmedi. Gün boyu devam eden oryantasyon etkinliği Yezdan Şahin konseri ile sona erdi.