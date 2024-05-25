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NNYÜ'de Işık Alma heyecanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni düzenlendi Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni’ne NNYÜ Rektör Yardımcıları Prof Dr Erkan Köse, Prof Dr Neriman İnanç dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr Neriman İnanç törende yaptığı açılış konuşmasında, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, bir yıl sonra da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine öğrenci alarak eğitime başladıklarını hatırlattı Öğrencilerinin sağlık mesleğine ilk adımı attığını kaydeden İnanç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Topluma yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını kazandırarak sağlığı koruyan, hastalıklara göre diyet tedavilerini planlayıp uygulayan diyetisyenler, sağlıklılarda, engellilerde, kas-iskelet sisteminde oluşan   ağrı ve fonksiyon kayıplarında tedavi programını planlayıp, yürüten fizyoterapistler, hastanın bakımını planlayıp, uygulayan ve izleyen hemşireler yetiştirilmektedir Bu üç mesleğin de ortak amacı fedakar, insancıl, sorunlara duyarlı, hasta haklarına saygılı bir yaklaşımla, toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır Ülkelerin gelişim sürecinde aktif rol alan üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri, ürettikleri bilimsel bilgi ile sağlık alanının vazgeçilmez paydaşlarıdır   Bizler; sizleri, sadece meslek sahibi olarak değil, kaliteden ödün vermeyen, sorgulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında olan ve bunları koruma bilinci taşıyan bireyler olarak görmek istiyoruz Konuşmalardan sonra sırayla kürsüye davet edilen Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından giydirildi Hemşirelik Bölümü öğrencileri de öğretim üyelerinin ellerindeki mum şeklindeki lambalardan ışık alarak mesleklerine giden yolda teorik bilgilerini hayata geçirmek için ilk adımı attılar NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, ailelerine gurur dolu anlar yaşattıkları Beyaz Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni coşkuyla sona erdi

EĞİTİM 25.05.2024, 09:00
NNYÜ'de Işık Alma heyecanı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimler Fakültesi tarafından Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni’ne NNYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Köse, Prof. Dr. Neriman İnanç dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç törende yaptığı açılış konuşmasında, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, bir yıl sonra da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine öğrenci alarak eğitime başladıklarını hatırlattı. Öğrencilerinin sağlık mesleğine ilk adımı attığını kaydeden İnanç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Topluma yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını kazandırarak sağlığı koruyan, hastalıklara göre diyet tedavilerini planlayıp uygulayan diyetisyenler, sağlıklılarda, engellilerde, kas-iskelet sisteminde oluşan   ağrı ve fonksiyon kayıplarında tedavi programını planlayıp, yürüten fizyoterapistler, hastanın bakımını planlayıp, uygulayan ve izleyen hemşireler yetiştirilmektedir. Bu üç mesleğin de ortak amacı fedakar, insancıl, sorunlara duyarlı, hasta haklarına saygılı bir yaklaşımla, toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Ülkelerin gelişim sürecinde aktif rol alan üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri, ürettikleri bilimsel bilgi ile sağlık alanının vazgeçilmez paydaşlarıdır.  Bizler; sizleri, sadece meslek sahibi olarak değil, kaliteden ödün vermeyen, sorgulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında olan ve bunları koruma bilinci taşıyan bireyler olarak görmek istiyoruz.

Konuşmalardan sonra sırayla kürsüye davet edilen Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından giydirildi. Hemşirelik Bölümü öğrencileri de öğretim üyelerinin ellerindeki mum şeklindeki lambalardan ışık alarak mesleklerine giden yolda teorik bilgilerini hayata geçirmek için ilk adımı attılar. NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, ailelerine gurur dolu anlar yaşattıkları Beyaz Önlük Giyme ve Işık Alma Töreni coşkuyla sona erdi.

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