NNYÜ'de iktisatçıların mutlu günü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Mezuniyet Töreni coşkuyla yapıldı. İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden 2022-2023 Akademik yılında mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İİBF ve İşletme Bölüm Birincisi Mustafa Kurt törende mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Kurt konuşmasında, “Hayatımıza belki de en çok yön verecek dört yılı geçirdiğimiz Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Nuh Naci Yazgan ailesinde edindiğimiz kazanımlarla geleceğe umutla bakıyoruz. Yüksek burs imkanları ile okuduğumuz, eğitim hayatımızda, Erasmus kapsamında yurt dışında aldığımız eğitimler, katıldığımız öğrenci kongreleri, hazırladığımız TÜBİTAK ve sosyal sorumluluk projeleri ile geleceğe güvenle bakacağız.” dedi.

Konuşmasından sonra Kurt’u tebrik eden İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, öğrencilere, Üniversitede son ders niteliğinde bir konuşma yaptı. Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Marifet okul hayatında başarılı olmak değil, marifet hayat okulunda başarılı olmaktır. Bundan sonra çıkacağınız yolda, atacağınız adımda sizlere verdiğimiz eğitim, bilgi, diploma, yeteneklerinizi kullanacaksınız. Üniversite sadece bir anahtar verir. Eğitiminizle, tecrübenizle, yeteneğinizle sizler bu anahtarı kullanacaksınız. Tekneniz varsa kıçında, tarlanız varsa içinde, işiniz varsa başında, eşiniz varsa yanında olunuz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” Pandemi sürecinde ve deprem sebebiyle ellerinde olmayan sebeplerden eğitimlerin online yapıldığını bu yüzden çok arzu etmelerine rağmen öğrencilerle çok fazla yüz yüze gelemediklerini hatırlatan Dekan Kaya, fakülteni ve üniversitenin kapısının her zaman mezunlarına açık olduğunu söyledi.

NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse ise mezun öğrencilere yaşamlarının yeni bir evresine adım attıkları bugün üniversiteden iyi bir donanımla mezun olduklarını hatırlatırken, "Üniversitemizde aldığınız formal eğitimlerin yanı sıra düzenlenen sosyal ve sanatsal etkinlikler, farklı kulüp organizasyonları ve diğer in-formal eğitimlerle sizleri çok yönlü olarak geliştirmek, hayata hazırlamak ve ufuklarınızı genişletmek için çaba sarf ettik. NGelişen ve değişen dünyada Nuh Naci Yazgan Üniversitesi mezunları olarak günün etkilediği kişiler değil, günü belirleyen kişiler olarak hayata şekil vereceksiniz" dedi.

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. Fakülte ve İşletme Bölüm birincisi Mustafa Kurt mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Daha sonra öğrenciler mezuniyet belgelerini bölüm öğretim üyelerinden aldı. Mezunların ailelerinin de izlediği, coşku ve heyecan içinde geçen mezuniyet töreni, öğrencilerin geleneksel kep atma merasimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.