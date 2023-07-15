NNYÜ'de genç mühendisler mezun oldu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden 2022-2023 Akademik yılında mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. NNYÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan müzik grubunun müzik dinletisiyle devam eden törende, Üniversiteye İnşaat Mühendisliği Bölümü binasını yaptıran ve üniversiteye gönüllü olarak büyük hizmetleri bulunan hayırsever iş insanı merhum Gönen Gürler’de unutulmadı. Merhum Gönen Gürler’in hayatını anlatan oğlu Turan Gürler, Üniversiteye desteklerinin devam edeceğini söyledi.

NNYÜ Mühendislik Fakültesi ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölüm Birincisi Alya Deniz Gümüş mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dört sene önce çıktığımız bu zorlu yolu bugün huzurlarınızda sonlandırıyoruz. Bilmenizi isterim ki, çıktığımız bu uzun yolda eğitim hayatımızı etkileyen, üniversitemizin akademik ve sosyal yaşamından bizleri mahrum eden covid 19 süreci ve deprem felaketi yaşadık. Ancak ben ve bugün burada bulunan pek çok arkadaşım bu zorlu süreci, hocalarımızın da kılavuzluğu sayesinde atlatmayı başardık ve büyük bir onurla adımıza tertip edilen bu törene katılmaya hak kazandık. Bu başarıyı elde etmek, fedakarlık, disiplin ve sıkı çalışma gerektirdi. Ancak bunu tek başımıza başaramazdık. Bu süreçte bana destek olan, çalışmalarım boyunca farklı bakış açıları ve bilimsel katkılarıyla beni aydınlatan, yardımlarını esirgemeyen değerli bölüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Yeni bir sayfa açıyoruz ve geleceğin mühendisleri olarak dünyaya ilham vermeye hazırız.” diye konuştu.

NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Köse’de konuşmasında genç mühendislerin büyük emekler sonucunda eğitim hayatlarında önemli dönüm noktalarından olan üniversite eğitimini başarıyla tamamladığını hatırlatarak, “Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olarak sizleri çağın gerektirdiği temel yetkinliklerle donatmaya çalıştık. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde üniversitemizde kazandığınız bilgi birikimi, çalışma disiplini ve kendi kendine öğrenme becerileri sayesinde kısa zamanda önemli başarılara imza atacaksınız. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi olarak bütün imkânlarımızla meslek hayatınızda karşılaşacağınız güçlükleri aşmada sizlere destek olacağımızı bilmenizi isterim. Ne zaman ihtiyacınız olursa, eviniz, yuvanız Nuh Naci Yazgan Üniversitesi sizler için hep burada olacaktır. Hepinize, cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” dedi. Köse, mezun öğrencilerin salondaki ailelerine de teşekkür ederek, “Bu şeref tablosunun en büyük mimarları sizlersiniz.” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. Fakülte ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm birincisi Alya Deniz Gümüş mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Daha sonra öğrenciler mezuniyet belgelerini bölüm öğretim üyelerinden aldı.