Son Dakika

Nitelikli istihdamda BTÜ zirvede

EĞİTİM 14.12.2023, 10:49
Nitelikli istihdamda BTÜ zirvede

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı verilere göre Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin yüzde 18’i henüz mezun olmadan, toplamda yüzde 74’ü ise mezun olduktan sonra en geç 6 ay içinde iş sahibi oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri; uygulama ağırlıklı eğitim sistemi, özel sektör-üniversite iş birlikleri, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) gibi olanaklarla eğitim alarak mezun olmadan iş sahibi oluyor.

BTÜ’lü öğrenciler İMEP ile mezun olmadan iş tecrübesi ediniyor.

İMEP kapsamında BTÜ öğrencileri, 4. sınıfın bir yarıyılını sektördeki öncü firmalarda tam zamanlı çalışarak geçiriyor ve sigortaları Üniversite tarafında karşılanıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı veriler BTÜ’lü öğrencilerin farkını ortaya koyar cinsten. Verilere göre BTÜ’lü öğrencilerin yüzde 18’i henüz mezun olmadan İMEP sayesinde iş teklifi alıyor ve istihdam ediliyor.

Yüzde 56’sı mezun olduktan sonraki 6 ay içerisinde, yüzde 90’ı ise 1 yıl içerisinde iş sahibi oluyor. Bu veri, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken, her yıl yükseliş trendi daha da artıyor. Yine diğer bir veriye göre BTÜ mezunlarının yüzde 85’i eğitim aldıkları alanlara uyumlu iş kollarında istihdam ediliyor. Türkiye ortalamasının üzerindeki bu veriyle BTÜ, pek çok üniversiteyi geride bırakıyor.

BTÜ öğrencilerinin hep bir adım önde olduğunu kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, verilen eğitimin, atılan adımların verilere de olumlu yönde yansıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Çağlar, “Yüksek donanımlı laboratuvar ve atölyelerimiz, İMEP, yapay zekâ eğitimi, öğrenci topluluklarının aktifliği, teknoloji yarışmalarında elde ettiğimiz başarılar, özel sektör ile olan sıkı bağımız ve en önemlisi nitelikli eğitim sistemimiz sayesinde öğrencilerimizin iş kaygısı olmuyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin hazırladığı veriler zaten bunun en büyük kanıtı niteliğinde. Mezuniyet sonrası ilk 6 ay içerisinde toplam yüzde 74’lük istihdam oranı ve bunun yanında yüzde 85’lik ‘nitelikli istihdam’ dediğimiz kendi alanında iş bulma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu oranları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4