Nevşehirli öğrencilere belediye desteği

Nevşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak öğrenciler için ücretsiz olarak soru bankası ve deneme sınavı setleri dağıtılıyor. 8 ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan LGS, AYT ve TYT sınav hazırlık setlerinin dağıtımı il merkezindeki tüm okullarda gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına girecek olan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine destek amacıyla soru bankası seti hazırlandı.

Profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan setlerin her birinde 8. sınıf öğrencileri için 7, 12. Sınıf öğrencileri için ise 5 deneme sınavı yer alıyor.

Nevşehir il merkezindeki devlet ve özel okullarda eğitimlerini sürdüren 5 bin 500 öğrenci için hazırlanan ve içerisinde 60 bin adet deneme sınavı bulunan setler okullarda dağıtıma başlandı.

Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirilen soru bankası ve deneme sınavı seti dağıtımına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak eğitime desteklerini arttırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Nevşehirli gençlerin eğitimlerinin her anında yanında olacaklarını vurgulayan Savran, “Sizlerin eğitim hayatlarınızda büyük önem taşıyan sınavlar öncesinde sizlere büyük katkı sağlayacağına inandığımız soru bankası setleri hazırladı. Her biri alanında uzman profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan bu setler umarım size ciddi katkılar sağlayacak. Sizlerin arzuladığınız, hedeflediğiniz okullarda eğitim hayatınızı sürdürmeniz ve hedeflerinize ulaşmanız noktasında her zaman yanınızda olacağız. Şimdiden hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.” dedi.