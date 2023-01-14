Nevşehir Belediyesi üniversitelilerin 'final' dostu

Nevşehir Belediyesi, Final Sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerine ikramlarda bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde 10 gün boyunca açılan ikram standından her gün yaklaşık 600’ü aşkın öğrenci faydalandı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde güz dönemi yarıyıl final sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açılan ikram standı bugün son kez kurulacak. İlk olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açılan stant içerisinde her gün belediye görevlilerince öğrencilere meyve, nohut-pilav, çorba, bisküvi, çikolata, meyve suyu ve kahve ikramlarında bulunuldu.

Final sınavları dönemince belediye görevlilerince yapılan ikramları memnuniyetle karşılayan öğrenciler Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.