Nevşehir Belediyesi TYT deneme sonuçlarını duyurdu

Nevşehir Belediyesi ve 3D Yayınları işbirliğinde, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS)’ye girecek öğrenciler için düzenlenen Türkiye Geneli TYT Deneme Sınavı sonuçları açıklandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde düzenlenen TYT Deneme Sınavı, 23 Ekim 2022 Pazar günü yapıldı.

Türkiye geneli düzenlenen ve 81 ilden on binlerce öğrencinin katıldığı sınav, Nevşehir il merkezi ve ilçelerde 10 okulda yapıldı.

1709 öğrencinin girdiği TYT Deneme Sınavının sonuçları belli oldu. Sınava giren öğrenciler, www.nevsehir.bel.tr adresindeki Hızlı Menü altında bulunan ‘TYT 23 Ekim Deneme Sınav Sonuçları’ sekmesinden T.C Kimlik No, öğrenci numarası veya telefon numaraları ile sorgulayabilecek.

Sınavda, Nevşehir’de ilk üç dereceye giren öğrenciler önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından ödüllendirilecek.