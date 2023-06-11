Nevşehir Belediyesi'nin gönüllü yaz eğitimleri başlıyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Eğitim Merkezinde Yaz Etkinlikleri başlıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi’nde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin yaz tatilini güzel ve verimli geçirebilmeleri için İngilizce, Fen Deney Atölyesi, Matematik, Satranç, Resim, Akıl ve Zeka Oyunları Kursları açılacak. Başvurular da çocukların bitirdiği sınıfların esas alınacağı ve sınırlı kontenjanlarla açılacak olan ücretsiz kurslar 3 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak.

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen başvurabilecekleri gibi 20 Haziran 2023 tarihine kadar www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kurs Başvuruları sekmesinden online olarak kayıt yaptırabilir.

Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi faaliyetleri ve kurslar hakkında bilgi almak isteyen veliler, merkezin 0384 213 86 93 nolu telefon hattını arayabilir.