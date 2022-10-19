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Nevşehir Belediyesi'nden YKS deneme sınavı

EĞİTİM 19.10.2022, 08:00
Nevşehir Belediyesi'nden YKS deneme sınavı

Nevşehir Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS)’ye girecek öğrenciler için Türkiye geneli yüz yüze düzenlenecek deneme sınavına katılacak adayların Sınav Giriş Belgeleri erişime açıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavları serisi başlıyor.

Türkiye geneli düzenlenecek ve 81 ilden on binlerce öğrencinin katılacağı sınavlarda Nevşehirli gençler kendilerini test etme imkânı bulacak. Yüz yüze düzenlenecek olan sınavlarda ilk üç dereceye giren öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Deneme sınavlarının ilki 23 Ekim 2022 Pazar günü YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için yapılacak. Başvuru süresi 13 Ekim 2022 Perşembe günü sona eren sınav için 1709 öğrenci kayıt yaptırdı.

Başvuru işlemleri tamamlanan öğrenciler Sınav Giriş Belgelerini Nevşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresinden indirebilecek.

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