Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz sınav

Nevşehir Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girecek öğrenciler için Türkiye geneli TYT Deneme Sınavı düzenlendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye’nin 81 ilinden 350 bin öğrencinin katıldığı sınavda Nevşehir’den 2 bin öğrenci yer aldı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavları serisi devam ediyor.

Nevşehirli gençlerin kendilerini test etme imkânı bulduğu deneme sınavlarının ikinci ayağında bugün TYT Deneme Sınavı yapıldı. Türkiye’nin 81 ilinden 350 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavına Nevşehir’den 2 bin öğrenci girdi.

İlk üç dereceye giren öğrencilerin Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirileceği sınavın sonuçları 26 Aralık 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren www.nevsehir.bel.tr adresinden erişime açılacak.