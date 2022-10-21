Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz LGS denemesi

Nevşehir Belediyesi, LGS sınavlarına hazırlanan ortaokul son sınıf öğrencileri için 6 Kasım 2022 tarihinde Türkiye geneli deneme sınavı düzenleyecek. Ödüllü deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, 28 Ekim 2022 Cuma gününe kadar başvurularını www.nevsehir.bel.tr adresinden online olarak yapabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, LGS’ye hazırlanan adayların sınavlardaki başarısını artırmak amacıyla yüz yüze deneme sınavı düzenleyecek. Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde 6 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenecek olan deneme sınavına Nevşehir’deki 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin tüm illerinden on binlerce öğrenci katılacak.

Yüz yüze gerçekleştirilecek deneme sınavına her öğrenci kendi okulunda ve kendi sınavında girecek. Sınav sonunda dereceye girecek olan öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Nevşehir il merkezindeki okullarda eğitimlerini sürdüren ve ücretsiz olarak yapılacak deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ww.nevsehir.bel.tr adresinden yapabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin Sınav Giriş Belgeleri 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yine aynı adres üzerinden erişime açılacak.