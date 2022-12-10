Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz deneme sınavı

Nevşehir Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS)’ye girecek öğrenciler için Türkiye geneli yüz yüze düzenlenecek TYT Deneme Sınavına katılacak adayların Sınav Giriş Belgeleri erişime açıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavları serisi devam ediyor.

Türkiye geneli düzenlenecek ve 81 ilden on binlerce öğrencinin katılacağı sınavlarda Nevşehirli gençler kendilerini test etme imkânı bulacak. Yüz yüze düzenlenecek olan sınavlarda ilk üç dereceye giren öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Deneme sınavları sesinin ikinci bölümünde YKS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için 18 Aralık Pazar günü TYT Deneme Sınavı yapılacak. Başvuru süresi geçtiğimiz günlerde sona eren sınav için Nevşehir’den yaklaşık 2 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Başvuru işlemleri tamamlanan öğrenciler Sınav Giriş Belgelerini Nevşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresinden indirebilecek.