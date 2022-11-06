Nevşehir Belediyesi'nden ödüllü LGS denemesi

Nevşehir Belediyesi tarafından, LGS sınavlarına hazırlanan ortaokul son sınıf öğrencileri için düzenlenen Türkiye Geneli Deneme Sınavı yapıldı. Sınava, Nevşehir il merkezindeki 23 okuldan 1325 öğrenci katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, LGS’ye hazırlanan adayların sınavlardaki başarısını artırmak amacıyla yüz yüze deneme sınavı düzenledi. Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde gerçekleştirilen deneme sınavına, Nevşehir’deki 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin tüm illerinden on binlerce öğrenci katıldı.

Yüz yüze gerçekleştirilen deneme sınavına her öğrenci kendi okulunda ve kendi sınıfında girdi. Nevşehir’den 1325 öğrencinin katıldığı deneme sınavında dereceye giren öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

Sınava ilişkin cevap anahtarları 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de açıklanacak.