Mustafa Yalçın'dan eğitime büyük katkı

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve geldiği günden bu yana ilçede eğitime yaptığı büyük katkılarla dikkat çekiyor. Okulların bakım onarım ve tadilatıyla başlayan faaliyetlerde Başkan Yalçın, ilçeye kazandırdığı ve kazandıracağı 14 okul yatırımıyla desteğini sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinin öğretmen kökenli başkanı Mustafa Yalçın, her fırsatta eğitim camiasının yanında olmaya devam ediyor. Geleceğin gençliğin yetişmesinde olduğu anlayışıyla hareket eden Başkan Yalçın, 3 yıl içinde Talas’ın merkez ve kırsalında yeni okul yatırımlarıyla ve okulların bakım onarım ile tadilatlarıyla dikkatleri çekiyor.

HEM KIRSALA HEM MERKEZE

Göreve başladığı günlerde Belediye Mahallemizde sloganıyla başlayan ve kırsaldaki elektrik, su, kanalizasyon, temizlik, yol, asfalt gibi altyapı hizmetlerinin yer aldığı çalışmalarla bölgeye hizmet çıkarması gerçekleştiren Başkan Yalçın, bu kapsamda okulların da boya ve onarım gibi eksiklerini gidermeye başlamıştı.

Başkan Yalçın’ın ülke çapında ses getiren bu önemli çalışmasının ardından ilçenin okul ihtiyaçlarını giderme adına yoğun mesai harcamasıyla büyük başarılara imza atıyor.

MEVLANA MAHALLESİNE ARDI ARDINA OKULLAR

Başkan Yalçın’ın girişimleriyle bugüne kadar Talas Belediyesine ait arsalar üzerine hayırseverlerin desteğiyle çoğu nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesinde yer alan Mehmet Zeynep Akköse İlkokulu, Hanım Aydoğan Anaokulu, Mevlana İlkokulu ve Hikmet Cıngıllı Anaokulu eğitime kazandırıldı. Ayrıca Başakpınar Anaokulu da yine bu dönemde hizmete girdi.

4 OKULUN İNŞAATI SÜRÜYOR

Şuan ise Emine Gönen Ortaokulu, Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu, Türkan-Av. Mehmet Altun İlkokulu ve Kepez Ortaokulu’nun yapımı sürüyor.

5 OKUL DAHA YAPILACAK

Projesi hazır olan Türkan-Av. Mehmet Altun Ortaokulu, Türkan-Av. Mehmet Altun Lisesi, İzzet Bayraktar Anadolu Lisesi, Mevlana Anaokulunun ise yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacak. Bunlara ilave olarak ise yine hayırseverin yaptıracağı Ahmet Gönen Lisesinin projesi hazırlanıyor.

YATIRIMLAR SONUÇ VERİYOR

Böylelikle Başkan Yalçın’ın özel girişimleriyle Talas’ta eğitim camiasının okul ihtiyaçları büyük oranda gideriliyor. Yapılan okul binaları ve ilçeye kazandırılan 7/24 Kütüphane, Altıntepe Semt Kütüphanesi, Mehmet Karamercan Kütüphanesi ile eğitimde beklenen başarılar elde edilmeye başlandı.