Muratpaşa'dan sağlıklı 'okul menüsü'ne devam

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni eğitim ve öğretim yılında da öğrencilere bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek desteği veren ‘okul menüsü’ programına devam edeceklerini söyledi.ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 90 bin öğrencinin ders başı yaptığı Muratpaşa’da, belediyenin geçen yıl aralık ayında başlattığı okul menüsü destek programı bu yıl da devam edecek.

Geçen eğitim ve öğretim yılında 834 öğrencinin bir öğün yemeği belediyece karşılanırken destek programı öncelikli olarak belediyeden sosyal yardım almış ve almaya devam eden ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarını kapsıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl yaklaşık 7 ay devam eden programda yemeklerin belediyenin aşevince hazırlandığının altını çizdi. Başkan Uysal, menülerin belli bir kalori dengesi içinde diyetisyenler tarafından belirlendiğini ve günün yemeğinin bir gün önceden ev ev dağıtıldığını aktarırken “İlk etapta 198 hanede 313 çocuğumuza yönelik başlayan program, eğitim yılı sonunda 507 hanemizde eğitimlerine devam eden 834 çocuğumuza ulaştı” dedi.Muratpaşa Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da ilk etapta 620 öğrencinin bir öğün yemeğini karşılayacak. Öğrencilere bir öğün, ücretsiz ve sağlıklı yemek desteği veren program, 18 Eylül Pazartesi başlayacak.