Muğla'da YKS öğrencilerine destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 08 - 09 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenciler resmi plakalı toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanacak, ayrıca sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençlerin 2024 yılı üniversite sınavı başvuru ücretleri de büyükşehir belediyesi tarafından karşılandı.

MUĞLA (İGFA)- YKS'ye girecek öğrenciler, sınav yerlerine ulaşımda herhangi bir sorun yaşamamaları için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecekler.

Cumartesi ve Pazar günü gün boyunca geçerli olacak bu uygulama, öğrencilerin sınav stresini bir nebze olsun azaltmayı hedefleniyor. Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için öğrencilerin sınav giriş belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Bu sayede sınav merkezlerine ulaşım kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanacak. Ücretsiz taşımanın yapılacağı sınav araçlarının saat ve güzergah bilgileri www.mugla.bel.tr adresinden takip edilebilecek.

SINAVA GİRİŞ ÜCRETLERİ BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN KARŞILANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençlerin 2024 yılı üniversite sınavı başvuru ücretleri de karşılandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler resmi plakalı toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Eğitimde fırsat eşitliği en önemli önceliklerimizden biridir. Gençlerimizin geleceğini şekillendiren üniversite sınavında, maddi engellerin önüne geçmek istiyoruz. Bu nedenle sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ve gençlerimizin üniversite sınav başvuru ücretlerini karşıladık” denildi.