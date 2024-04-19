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Mudanya Üniversitesine yeni bölümler açılıyor

Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi, bünyesine kattığı yeni bölümler ile gelişerek ve büyüyerek yoluna devam ediyor Mudanya Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılında 13 yeni bölümün açılmasına onay çıktı

EĞİTİM 19.04.2024, 17:47
Mudanya Üniversitesine yeni bölümler açılıyor

Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi, bünyesine kattığı yeni bölümler ile gelişerek ve büyüyerek yoluna devam ediyor. Mudanya Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılında 13 yeni bölümün açılmasına onay çıktı.BURSA (İGFA) - 2022-2023 akademik yılında Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik Bölümü, Meslek Yüksek Okulunda ise; İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi ve Anestezi programları ile eğitime başlayan Mudanya Üniversitesinde, 2023-2024 akademik yılında da Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İngilizce Endüstri Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, İngilizce Psikoloji bölümleri açılmıştı. Bu yıl da YÖK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 8 lisans ve 5 ön lisans bölümünün açılmasına onay çıktı.

İŞTE YENİ BÖLÜMLER

Mudanya Üniversitesinde 2024-2025 yılında açılacak bölümler şunlar:

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Konuşma Terapisi.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi: İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme (İngilizce), Ekonomi ve Finans (İngilizce), Görsel İletişim Tasarımı.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Endüstriyel Tasarım.

Meslek Yüksekokulu: Grafik Tasarım, Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Ağız ve Diş Sağlığı.

GIYASETTİN BİNGÖL: BÜYÜYEREK VE GELİŞEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Yeni açılan bölümleri değerlendiren Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesinin henüz 2 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü belirterek, “İlk 2 yılımızda bütün kontenjanlarımız doldu. Türkiye’nin en genç üniversitesine gösterilen ilgi bizleri motive ederken, doğru yolda olduğumuzu da gösterdi. İnsanlar gibi kurumlar da doğar ve ardından büyümeye başlar. Büyüme evresinde her yıl farklı gelişmeler gösterir. Mudanya Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılında bünyesine kattığı yeni bölümler ile gelişerek ve büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yıl mevcut bölümlere ek olarak 8 lisans, 5 ön lisans bölümünün açılmasına YÖK tarafından onay verildi. Hem günümüzde hem de gelecekte tercih edilen ve geçerliliği olan bu bölümler gücümüze güç katacak. Gelişimimize katkı koyacak bu karar için başta YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Biz Mudanya Üniversitesini, yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurduk. Hedeflerimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimizi toplumumuzun geleceğine yön verecek insan kaynağı olarak görüyoruz.  Onları tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin sorumluğumuzun olduğunu düşünüyor ve bunu kutsal bir görev kabul ediyoruz. Öğrencilerimize her açıdan mutlu olacakları bir eğitim-öğretim imkânı sunuyoruz. Üniversite öğrencileri arasında yapılan memnuniyet anketinde daha 2. Yılımızda bir çok devlet ve vakıf üniversitesini geride bırakmamız doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunda emeği olan tüm hoca ve yöneticilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

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