Mudanya Üniversitesii'nin yeni hedefleri neler?

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan Mahallesi’nde eğitim hayatına başlayan Mudanya Üniversitesi, gelişerek ve büyüyerek yoluna devam ediyor.Esmanur GÜLBAHAR - Ömer DEMİR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl, Herkes Duysun mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

Bursa’ya güzel bir üniversite kazandırmanın gururunu yaşadığını belirten Bingöl, kendisine soru soran Herkes Duysun muhabir, Esmanur Gülbahar’ı işaret ederek, “Benim öğrencim benim karşımda benimle röportaj yapıyor, bu benim için en mutluluk verici şey. Bizim kolejimizden mezun olmuşsun, iletişim fakültesini bitirmişsin ve gelmişsin hocanla röportaj yapıyorsun. Bundan daha büyük bir gurur ve nimet olabilir mi benim için?" dedi.

https://youtu.be/9f5rIRJHwVo

Mudanya Üniversitesi’ni kurarken anaokul, ilkokul ve ortaokullarda çok başarılar gösterdiklerini ifade eden Bingöl, "Çok iyi öğrenciler okuttuk ve bunu üniversite ile taçlandırmak gerekiyordu. Bu işin tacı üniversitedir. Biz bu üniversiteyi kurarken çok düşündük ve birçok çalışma yaptık. Önce kendimi geliştirdim. Sonuç olarak hayallerimizi gerçekleştirdik. Bursa’ya güzel bir üniversite kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah çok büyük hizmetler olacak. İletişim fakültesi açmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var. YÖK’e arzu ve isteklerimizi iletiyoruz. YÖK ile koordineli çalışıyoruz. Bu üniversite daha büyüyüp gelişecek. Bu henüz başlangıç, ikinci senemize başlayacağız bundan sonra daha da büyüyeceğiz" diye konuştu.