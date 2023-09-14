Minikler direksiyon başına geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”nde dersler yeniden başlıyor. 18 Eylül 2023’te başlayacak trafik eğitimlerine katılmak isteyen okullar; hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında ‘(0312) 507 42 73’ numaralı telefondan randevu alabilecek.ANKARA (İGFA) - en İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim verecek.

Eğitim; hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine, ana sınıfı ile 1 ve 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek.

İLK DERS 18 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Ücretsiz eğitimden yararlanmak isteyen okullar; bugünden itibaren hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında “(0312) 507 42 73” numaralı telefondan randevu ve bilgi alabilecek.