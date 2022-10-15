‘Minikbüs’ öğrencileri gezdiriyor, bilgilendiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde, geçtiğimiz yıl öğrencilerin gezip görerek farklı konularda bilgi sahibi olmaları adına başlattığı projeye, bu yıl ‘Minikbüs’ adıyla start verildi. Mersin ve ilçelerinde belirlenen okullardaki öğrencileri kapsayan projeye, 9 daire başkanlığı katkı sunuyor. 10 Ekim’de başlayan ve 2023 yılı Mayıs ayında sonlandırılacak proje kapsamında, 16 okulda 2650 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.MERSİN (İGFA) - Projenin ilk misafirleri, Akdeniz ilçesinde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri oldu. Gün boyu Arkeoloji Müzesi ve MESKİ Su Müzesi gezdirilerek bilgilendirilen öğrenciler, ayrıca sinemaya da götürülerek güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer, “Bu projemiz, 9 daire başkanlığımızın katkılarıyla hazırlandı. Geçtiğimiz dönem ‘Kent Turu’ projesi adı altında 11 gezi düzenleyerek, 321 öğrencimize ulaştık. ‘Minikbüs’ projemizde, içerik ve kapsamı biraz daha genişlettik. Bu yıl, belirlenen 16 okulda eğitim ve öğretim gören 2650 öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Programa sadece dezavantajlı öğrencileri değil, il ve ilçelerde eğitim görmekte olan tüm öğrencileri dahil ettiklerini de vurgulayan Dinçer, “Programımız kapsamında hafta içi 5 gün, 5 farklı lokasyona, 9 daire başkanlığımızın belirlemiş olduğu programlar çerçevesinde geziler düzenlemeyi hedefliyoruz. Bizler Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, müze ve sinema etkinliğini gerçekleştirirken, projemizde yer alan diğer daireler kendi planları doğrultusunda etkinliklerini ve gezilerini gerçekleştirecekler. 10 Ekim itibariyle Mimar Sinan Ortaokulu’muzla gezilerimizi düzenlemeye başladık ve ilk etabımızı gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Ömür Naz, “Müzeye geldik ve tarihi eserleri inceliyoruz. Daha çok kıyafetler ve kılıçlar ilgimi çekti. İlk defa geliyorum ve çok güzel bir yer. Gezdik, dolaştık ve bilgi kazandık. Çok güzel heykeller var. Arkadaşlarımla, hocamla birlikte gelmek güzeldi” dedi.

Ramazan Berat Sönmez, “Arkadaşlarımızla müzeyi ziyarete geldik. Çok beğendim ve herkesin gelmesini isterim. Daha önce gelmemiştim. Kılıçlar, silahlar, elbiseler, sanat eserleri ve tabakları beğendim” diye konuştu.

Emir Sartık, “Buraya ilk defa geliyorum ve çok güzel buldum. Arkadaşlarımla birlikte geldik. Çok şeyler öğrendik. Kılıçları, elle dikilen ayakkabıları gördüm. Hepsi eski döneme ait” ifadelerini kullandı.

Tarsuslu öğrenciler, Tarsus Doğa Parkı’na götürüldü

Öte yandan aynı proje kapsamında Tarsus Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı’na götürüldüler. Dezavantajlı bölgeler arasında yer alan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda okuyan öğrenciler parkı gezerek, farklı türlerdeki hayvanları yakından görme imkanı buldular. Tarsus Doğa Parkı’nda görevli veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör’ün de sunum yaptığı gezi programında, çocuklara değişik ikramlarda bulunuldu.