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Minik Kur'an Kursu öğrencilerinden Bilecik Şehitliği'ne ziyaret
EĞİTİM 02.10.2023, 11:33
Bilecik’te 2023 Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Şehitlik ziyaretiyle başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Müftülüğü'ne bağlı Kayıboyu 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Bilecik Şehitliğini ziyaret ederek, dua ettiler.
Öğrenciler, İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, Şube Müdürü Şaban Çağlar ve Kurs Öğreticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, kurslarında öğrendikleri Fatiha ve İhlas surelerini okudular.
Şehit Ayhan Ünver ve Şehit Mesut Bilir’in kabri başında toplanan minikler, İl Müftüsü Ali Erhun’un yaptığı duaya amin diyerek ellerini semaya açtılar.
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