Minik Bilim Kahramanları projelerini AGÜ’de sergiledi

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) düzenlenen “First Lego League Explore” fuarında 6 ile 10 yaş arasındaki çocuklar enerji üretimi ve kullanımı üzerine birbirinden farklı yenilikçi ve yaratıcı projelerini sergiledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AGÜ, Kayseri Bahçeşehir Koleji ve Bilim Kahramanları Derneği tarafından, 6-10 yaş arası çocukların kendilerini topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini sağlamak amacıyla organize edilen ve çocukların projelerini sergilediği “First Lego League Explore” adlı fuar Sümer Kampüsü’nde yapıldı.

Fuarın ilk bölümü Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Burada bir araya gelen 4 ilden 14 takımda görev alan yaklaşık yüz çocuk enerji üretimi ve kullanımı hakkında yenilikçi ve yaratıcı projelerini sergileyerek tanıttı.

Erken yaşta bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini artırmak, takım çalışması ve iletişim becerilerini desteklemek amacıyla da yapılan fuarda çocuklar projelerini Legolar, poster sunumları ve çeşitli modellemelerle anlattı.

Fuarın, Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci bölümünde ise çocukların hazırlayıp sunduğu dans gösterilerinin ardından fuara katılan takımlara ve takım üyelerine kupa ve madalyaları verildi. Takımlara ve takım üyesi çocuklara madalya ve kupalarını AGÜ Genel Sekreteri Osman Yıldrım, Kayseri Bahçeşehir Koleji Müdürü Ahmet Oba ve Bilim Kahramanları Derneği gönüllüsü, AGÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Elanur Karabulut verdi.

AGÜ Genel Sekreteri Osman Yıldırım, Minik Bilim Kahramanlarının projelerini sergilediği fuarın üniversite olarak bu yıl 5’incisene ev sahipliği yaptıklarını belirterek, yaratıcı ve yenilikçi projelerinden dolayı fuara katılan tüm takımları kutladı.

Kayseri Bahçeşehir Koleji Müdürü Ahmet Oba ise çocukların bilimle başlayan bu yolculuğunun, hayatlarının bundan sonraki her aşamasında da devam etmesini temenni etti.

Bu fuarda çocukların enerjinin üretilmesi, depolanması, tüketilmesi ve dağıtılmasına yönelik yeni bilgiler keşfettiklerini belirten Bilim Kahramanları Derneği gönüllüsü, AGÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Elanur Karabulut da konuşmasında fuarda sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili güzel fikirler ortaya çıktığını söyledi.