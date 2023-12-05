Flaş HaberPendik'te MHP Rüzgarı
Son Dakika
Mimarsinan OSB'den Kayseri Üniversitesi’ne ziyaret
EĞİTİM 05.12.2023, 06:30
Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı başkanlığındaki OSB heyeti, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kayseri Üniversitesi ile Mimarsinan OSB arasında yapılması muhtemel eğitim işbirlikleri ele alındı.
Ziyarette Mimarsinan OSB’ye hayırsever destekli olarak yaptırılması planlanan ve arsa tahsisi ile projesi hazır hale getirilen OSB MYO konusu tekrar gündeme gelirken, bir süredir bekleyen projenin tekrar aktif hale getirilmesi ve projenin gerçekleştirilmesi hususunda yapılması gereken çalışmalar da ele alındı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|14
|37
|2. Galatasaray
|14
|37
|3. Beşiktaş
|14
|26
|4. Kayserispor
|14
|26
|5. A.Demirspor
|14
|23
|6. Trabzonspor
|14
|23
|7. Kasımpasa
|14
|21
|8. Rizespor
|14
|21
|9. Antalyaspor
|14
|20
|10. Hatayspor
|14
|18
|11. Karagümrük
|14
|17
|12. Ankaragücü
|14
|17
|13. Sivasspor
|14
|15
|14. Gaziantep FK
|14
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|14
|13
|17. Başakşehir
|14
|12
|18. Samsunspor
|14
|11
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|14
|29
|3. Bandırmaspor
|14
|26
|4. Göztepe
|14
|26
|5. Bodrumspor
|14
|24
|6. Gençlerbirliği
|14
|24
|7. Sakaryaspor
|14
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|14
|19
|10. Erzurumspor
|14
|18
|11. Manisa FK
|14
|17
|12. Boluspor
|14
|16
|13. Ümraniye
|14
|15
|14. Adanaspor
|14
|15
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|14
|12
|18. Giresunspor
|14
|9
|19. Altay
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|33
|2. Liverpool
|14
|31
|3. M.City
|14
|30
|4. Aston Villa
|14
|29
|5. Tottenham
|14
|27
|6. Newcastle
|14
|26
|7. M. United
|14
|24
|8. Brighton
|14
|22
|9. West Ham United
|14
|21
|10. Chelsea
|14
|19
|11. Brentford
|14
|19
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Wolves
|14
|15
|14. Fulham
|14
|15
|15. Nottingham Forest
|14
|13
|16. Bournemouth
|14
|13
|17. Luton Town
|14
|9
|18. Everton
|14
|7
|19. Burnley
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Barcelona
|15
|34
|4. Atletico Madrid
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
|19
|10. Getafe
|15
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Deportivo Alaves
|15
|16
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|14
|13
|16. Cadiz
|15
|12
|17. Mallorca
|15
|11
|18. Celta Vigo
|15
|9
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|15
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü