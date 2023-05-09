Milli Savunma Bakanı Akar'dan ERÜ’de konferans

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) “Türkiye'de Yeni Nesil Savunma Sanayi ve Kayseri'nin Önemi” Konulu Konferans verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Konferans öncesi ayrıca Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ERÜ arasında “Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı İş Birliği” protokolü imzalandı.

Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Dr. Yüksel Yiğit, İlçe Belediye Başkanları, Oda Başkanları, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ senato üyeleri, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta ilk olarak, Dombra Grubu tarafından mini konser verildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

ERÜ’nün başarıları hakkında bilgiler veren Rektör Altun,"Erciyes Üniversitesi kurulduğu yıldan bu yana, yükseköğretim kurumunun çok önemli üniversiteleri arasında yer almaktadır. Özellikle Erciyes Üniversitesi, eğitim öğretim faaliyetleri ve AR-GE faaliyetleri Toplumsal katkı noktasında çok ciddi katkılar sağlayan ve sadece bölgesine değil, ülkesine ve dünyaya, insanlığa ciddi hizmetler veren bir üniversitedir. Geldiğimiz noktada AR-GE boyutunda baktığımız zaman biz öyle bir üniversiteyiz ki, ihtiyaç olduğunda aşıyı üreten ve insanlığın hayrına bunu hiçbir karşılık beklemeden ülkemiz adına hediye eden bir üniversiteyiz” dedi.

Üniversite- Sanayi işbirliği hakkında da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Altun, Havelsan'dan Roketsan'a ASELSAN'dan Aspilsan’a ve TUSAŞ ile çok ciddi iş birlikleri içerisinde olduklarını söyledi.

Konuşmasında imzalanan protokolün önemine de vurgu yapan Rektör Altun, şunları kaydetti:

“TUSAŞ'ın özellikle Üniversitemiz AR-GE parkta yer alacak olması ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımızda birlikte üniversiteye gelip üniversitede ofis açması ve akademisyenlerle birlikte araştırma içerisinde olmasını ileriye dönük olarak bizler çok önemsiyoruz. Çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle son dönemde Kayseri'mizde Tomtaş yapılanmasını da düşündüğümüzde Biz Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark olarak da orada var olduğumuzu ve sürece önemli katkılar sağlamak ve hizmet etmek istediğimize bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Tabii bunlarla da yetinmiyoruz. Biz aynı zamanda özellikle TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil hocamızın da bize karşı teveccühünü boşa çıkarmamak ve özellikle havacılık enstitüsü kurmak suretiyle 1926’dan beri sahip olduğumuz o ruhumuzun tekrardan canlanması için üniversite olarak üzerimize düşen bu görevi layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Çünkü üniversiteler bilim ve teknoloji yuvasıdır.”

Konuşmasında gençlere seslenen Rektör Altun, “Gençlerimizin özellikle bundan sonraki süreçlerde yeni proje üreten, yeni icatlar çıkaran bir birikime, altyapıya sahip olması için yetişmesi huzurunda da elimizden gelen gayreti bizler gösteriyoruz” diye konuştu.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’de konuşmasında TUSAŞ hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere iş imkânı olarak her zaman kapılarının açık olduğuna dikkat çeken Kotil, “Yılda bini aşkın teknisyen ve mühendis alıyoruz. Geçen yıl ise bin 600 mühendis aldık işe. Erciyes Üniversitesinden de personel alıyoruz Burada açacağımız ofis ile de personel alımına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil tarafından Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı İşbirliği Protokolüne İmza atıldı.

İmza törenin ardından ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Türkiye'de Yeni Nesil Savunma Sanayi ve Kayseri'nin Önemi” konulu konferansına geçildi.

Konuşmasında Kayseri sanayisinin önemine vurgu yapan Bakan Akar, Kayseri'nin sadece bölgesine değil, ülke ekonomisine sağladığı katkıları ile Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu belirtti.

Yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmenin önemine de dikkat çeken Bakan Akar, şöyle devam etti: “Savunma Sanayisinde 2000'li yılların başında yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik ve millilik oranı, tüm olumsuzluklara ve engellemelere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır. Çok şükür kendi kaynaklarımızı kullanarak yapabildiğimizi, başarabildiğimizi gördük ve bunu da tüm dünyaya gösterdik, gösteriyoruz. Biz yerli ve milli savunma sanayisinde temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta azimliyiz, kararlıyız. Allah'ın izniyle buna muktediriz, buna sahibiz, potansiyelimiz var. Milletimiz var, gençlerimiz var.”

Konferansın ardından Bakan Akar’a, Rektör Altun tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

Etkinlikte daha sonra Bakan Hulusi Akar ile Al Sancak ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile oyuncuların da yer aldığı söyleşi programı gerçekleştirildi.