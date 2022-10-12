Milli Eğitim Bakanı Kayseri'de

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi açılışta bulunmak ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e programlarında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri Mehmet Özhaseki ve Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolü eşlik etti.

Bakan Özer, ilk olarak Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret ederek Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Kayseri Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantının ardından bir basın toplantısı gerçekleştiren Bakan Özer yaptığı açıklamada kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirterek "Bu değerlendirme sonucunda Kayseri'nin bugün itibarıyla 690 milyon TL olan yatırım bütçesini, yeni ilavelerle 1 milyar 477 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Bu yeni yatırımlarımızın Kayseri'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Saha çalışmaları kapsamında gittikleri her ilde yeni anaokulları yapmak için yeni ilavelerle o illeri desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Özer, "Bu kapsamda Kayseri ilimize 2 tanesi özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza hitap edecek şekilde olmak üzere 20 tane yeni anaokulunu kazandırmış bulunuyoruz. Aynı zamanda bu değerlendirme toplantısında gördük ki ikili eğitimle ilgili Kayseri'nin problemleri var. Onun için yeni ilkokullar, yeni ortaokullarla destekleme kararı aldık. Ve bu kapsamda 12 tane ilkokul ve 1 tane de ortaokulu yeni mevcut yatırımlara ilave etme kararı aldık." dedi.

Bakan Özer, buradan açılışını gerçekleştirmek üzere Hayırsever Osman Ulubaş tarafından Melikgazi ilçemizde yaptırılan Osman Ulubaş Ortaokulu’na geçti. Yapılan açılış töreninin ardından Bakan Özer ve beraberindeki heyet sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ettiler.

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Çiçek, “Kayseri hayırseverlik konusunda başka bir şehir. Ben geleli 5 ay bile olamadı ama geldiğim gün Belediye Başkanlarımızın getirdiği hayırsever ile protokol imzalamaya başladım ve halen de devam ediyorum. Bu anlamda Kayseri çok önemli bir vilayet. Sayın Bakanımızın açıkladığı bizim beklentimizin çok üstünde olan şehrimize yapılacak olan yatırımlar bizi çok mutlu etti.” dedi.

Bakan Özer ve beraberindeki heyet buradan Kayseri programı kapsamında gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda kentte görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de eğitimin geldiği noktaya ulaşmasındaki emekleri ve 2021-2022 eğitim öğretim yılını kararlı bir şekilde Kovid-19 salgını sürecinde okulları açık tutmada göstermiş oldukları fedakârlıkları için öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Program Vali Çiçek’in Bakan Özer’e Sarız el dokuma halısı takdiminden sonra sona erdi.