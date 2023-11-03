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Milli Eğitim Akademisi'nde Bakan Tekin'den ilk ders

EĞİTİM 03.11.2023, 14:29
Milli Eğitim Akademisi'nde Bakan Tekin'den ilk ders

İstanbul Öğretmen Akademilerinde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının ilk dersini veren Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu akademileri kurumsallaştırmayı istediklerini belirterek önümüzdeki bahar aylarında Millî Eğitim Akademisini kurmuş olmayı temenni ettiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) -  İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda, İstanbul Öğretmen Akademilerinin 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı açılış dersinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında, yıllardır üniversitelerde okuttuğu anayasa hukuku, siyaset bilimi ve insan hakları dersleri ile insanlığın temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak için kurulan mekanizmaların çalışmadığını gördüğünü belirtti.

Dünyada demokrasi ve insan haklarını korumakla mükellef bir yapı olduğuna dikkati çeken Bakan Tekin, "Bugün çocuklar öldürülüyor, okullar, hastaneler bombalanıyor. Okuttuğumuz ve evrensel olduğunu iddia ettiğimiz metinlerin tamamında güvence altına alınan haklar ayaklar altına alınıyor." dedi.

İnsan haklarıyla ilgili evrensel metinlerin artık kandırmaca olduğuna inandığının altını çizen Bakan Tekin, "Birleşmiş Milletler, Cenevre ve Roma'dan bize sözleşme olarak dayatılan bütün metinlerin tartışmalı olduğuna inanıyorum. Bu tür metinlerin bütün insanların temel referans değerlerini güvence altına alacak şekilde yeniden kaleme alınması ya da bunu uygulayan uluslararası mekanizmaların yeniden örgütlenmesi anlamında akademik veri üretmek gerektiğine inanıyorum. İstanbul Üniversitesi, Türkiye'de bunu en iyi yapacak üniversitelerden birdir." ifadelerini kullandı.

Üniversitede yıllarca araştırma görevlisi olarak çalıştığını, 2013 yılında kamu bürokrasisine geçtiğinde kamu kurumları ile akademi arasında ciddi bir kopukluk olduğunu fark ettiğini belirten Tekin, kurumsal bir yapı olarak Millî Eğitim Akademisi kurmayı hedeflediklerini anlattı.
 

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