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Metropolis'in tarihi oyunlarla anlatılıyor

EĞİTİM 12.01.2024, 12:17
Metropolis'in tarihi oyunlarla anlatılıyor

Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti’nde araştırmaları ve kazı çalışmalarıyla tarihi mirası gün yüzüne çıkarmayı sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Antik Kentte bir yandan öğrencilere yönelik tarih bilinci kazandıracak öğretici bir projeyi uyguluyor.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafındanİzmir’in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti’nde yürütülenarkeolojik kazı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Antik Kentte bir yandan öğrencilere yönelik tarih bilinci kazandıracak öğretici bir proje uygulanıyor.

Geçmişle gelecek arasında köprüler kuran “Metropolis’te Zaman Yolculuğu” isimli eğitim projesi kapsamında DEÜ mensupları, Antik Kenti ziyaret eden öğrencileretarihi deneyimleyerek öğrenebilme imkânı oluşturan uygulamalar sunuyor.

Bu kapsamda Torbalı ve çevre okullardan Antik Kenti ziyaret eden öğrenciler, Metropolis’te eğlenceli vakit geçirirlerken; aynı zamanda tarihi yaşayarak öğrenmelerini sağlayan etkinliklerle arkeolojik sonuçlara yönelik bilinç kazanıyorlar.

2022 yılının Kasım ayından beri devam eden proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Metropolis Antik Kent Kazı Başkanlığı, Torbalı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Torbalı Belediyesi tarafından yürütülüyor.

1500 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Proje kapsamında bugüne kadar 1500’ün üstünde öğrenciye Antik Kentte eğitim verdiklerini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Tarih öncesi dönemlere uzanan, kadim medeniyetlerin kesişme noktasında kurulmuş Metropolis Antik Kenti’ndeki değerli mirası koruma görevini 2023 yılı itibariyle yeniden üstlendik.Bu durum bizler için sadece akademik bir yükümlülük değil; aynı zamanda bu zengin kültürel mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzun da bir göstergesidir. Üniversitemiz tarafından 1989 yılına dayanan Metropoliskazı çalışmalarımız ve araştırmalarımız, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında köprüler kuran, öğrencilerimiz için eşsiz bir öğrenme fırsatı sunan önemli kazılar olarak dikkat çekiyor. Bizler de ‘Metropolis’te Zaman Yolculuğu’ isimli proje kapsamında, akademisyenlerimizin katkılarıyla gelecek kuşaklara tarihi oyunlarla, atölye eğitimleriyle anlatıyoruz. Bu antik kentin öğrenciler tarafından ziyaret edilmesi, öğrencilerin de kazı çalışmalarını görerek ve inceleyerek tarihe tanıklık etmeleri,tarihi bilinç kazanmalarına katkı sağlayacaktır. DEÜ olarak Antik Kentteki yeni buluşları kamuoyuyla paylaştığımız basın açıklamamızın öncesinde, tarihi ve kültürel dokuyu yansıtan çeşitli uygulamaları çevre okullardan Metropolis’i ziyaret eden öğrencilerimizle beraber tecrübe etmiştik. Bu önemli projeye katkıları için tüm kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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