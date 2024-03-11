METEK-3 kapsamında 3 bin öğretmen iş başı eğitimini tamamladı

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (METEK III) Projesi kapsamında, 25 farklı meslek alanında düzenlenen eğitimlerde 3 bin öğretmenin işbaşı eğitimleri tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi eğitimleriyle öğretmenlere sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı öğrenme ve sektördeki güncel uygulamaları yakından takip etme fırsatı sunuluyor.

Söz konusu eğitimler sayesinde, öğretmenlerin sektördeki gelişmelere ve teknolojinin eğitim süreçlerine entegrasyonu sağlanıyor.

25 farklı meslek alanında düzenlenen işbaşı eğitimlerine katılım sağlayan öğretmenler, edindikleri yeni bilgi ve becerilerin sınıf içi etkileşimlerini zenginleştireceğine inandıklarını kaydetti.

Projeyle birlikte 3 bin öğretmenin işbaşı eğitiminde sektörün güçlü ve önde gelen temsilcileriyle iş birliği sağlanarak mesleki becerilerini güçlendirmeleri ve öğrencilere daha etkili bir eğitim sunmaları desteklendi.