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Mesleki eğitim Türk moda endüstrisinin baş tacı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin mesleki eğitim ile ilgili bugüne kadar başarılı bir grafik ortaya koyamadığını, sanayi kollarının istihdam edecek nitelikli personel bulmakta zorlandıklarını belirterek, Türkiye’de işsizliğin TÜİK verilerine göre yüzde 8,7 olduğunu, genç nüfusta ise bu işsizlik oranının yüzde 15,6’ya ulaştığının altını çizdi

EĞİTİM 22.05.2024, 09:16
Mesleki eğitim Türk moda endüstrisinin baş tacı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin mesleki eğitim ile ilgili bugüne kadar başarılı bir grafik ortaya koyamadığını, sanayi kollarının istihdam edecek nitelikli personel bulmakta zorlandıklarını belirterek, Türkiye’de işsizliğin TÜİK verilerine göre yüzde 8,7 olduğunu, genç nüfusta ise bu işsizlik oranının yüzde 15,6’ya ulaştığının altını çizdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’de emek-yoğun sektörler başta olmak üzere sanayi iş kollarına gençlerin katılımlarının yetersizliği dikkati çekiyor.

“Mesleki Eğitim, sürdürülebilirlik, inovasyon, AR-GE, Tasarım, dijitalleşme, e-ticaret, e-ihracat başlıkları Türkiye’nin öncelikli çalışma başlıkları olmalı” tespitinde bulunan EHKİB Başkanı Sertbaş, “Mesleki eğitim üretimde toplam kalitenin ve verimliliğin artması için kritik öneme sahip. Bu amaçla, Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliği ile 2022 yılından beri Mesleğim Geleceğim Projesi’ni sürdürüyoruz. Proje kapsamında İzmir’de 10 Meslek Lisesi seçilmiş, her bir lise 5 EHKİB üyesi firma ile eşleştirildi. Seçilen meslek liselerinin “moda tasarım” ve tekstil” bölümlerine gönüllü üye firmalarca kumaş, malzeme, makinalar için bakım-onarım desteği veriliyor. Bu bölümleri seçen öğrenciler ilgili firmaların fabrikalarına geziler düzenleyerek üretim sürecini birebir görmelerini sağlıyoruz. Amacımız, gençleri Türk moda endüstrisinde uzun soluklu istihdam edilmeleri. Mesleki eğitimde 15-18 yaş aralığındaki gençlere odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

TERCİHİM TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BURS PROJESİ’NDE 319 GENÇ BURSLU OKUYOR 

Türk moda endüstrisinin katma değerli üretim için nitelikli tekstil mühendisleri istihdamına da ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Sertbaş, bu amaçla 2019 yılında “Teksil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi Projesi”ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi’ye tekstil mühendisliğinin üzerinde tozu kaldırdık” diyen Sertbaş, şunları söyledi; “Bu proje ile Türkiye genelinde ilk 20.000’den- 80.000’e giren öğrencilerden, Tekstil Mühendisliği tercih eden öğrencilere asgari ücret tutarına varan oranlarda burslar veriyoruz. Bu projeyle birlikte Tekstil Mühendisliği fakültelerinde yüzde 40 olan doluluk oranları yüzde 90’lara çıktı ve tekstil mühendisliğinin taban puanları yükseldi. Proje kapsamında toplam 319 öğrenci burs alıyor. Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi’nin meyvelerini sektörümüz uzun yıllar yiyecek, bugün küresel ekonomideki daralma ve yükselen maliyet artışları nedeniyle ihracat rakamlarımızın mevcut seviyelerinde tutunmasında zorlansakta, sanayide çarklar daha hızlı dönmeye başladığında ihracat rakamlarımız hızlı bir şekilde artışa geçecek. Türk moda endüstrisi, istihdam ve ihracatın lokomotifi olmaya devam edecek. Çünkü biz gerek sürdürülebilirlik gerekse insan kaynağı noktasında ev ödevimizi eksiksiz yerine getiriyoruz.”

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