Meslek Lisesi öğrencileri mesleklerini icra ediyor

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda uygulanmak üzere "Ben Her Yerde Varım" projesi hayata geçirildiANKARA (İGFA) - "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor", "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projelerini de içine alacak şekilde kapsamı genişletilerek oluşturulan "Ben Her Yerde Varım" projesi mart ayı itibarıyla çalışmalarına başlandı. Projenin 2024 yılının sonuna kadar ve her yıl yenilenerek devam etmesi hedefleniyor.

Söz konusu proje ile öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisi kazanmaları; millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştirmeleri; düzenlenecek etkinlikler yoluyla toplumda ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretme kabiliyetlerini ortaya koyarken etik davranışlarla da örnek teşkil etmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda toplumda mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesi, tanıtılması ve saygınlığının artırılması amaçlanıyor.

Proje il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan il yürütme kurulu tarafından düzenlenecek etkinliklere katılımı artırmak ve projeden azami yarar sağlamak üzere aylık hedeflerin belirlenmesiyle ilerliyor.

Proje yürütme ekibi tarafından okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp ya da toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ve projede görev alacak öğretmenlerin, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması, ihtiyaç sahibi kişilerin okul-aile birliği, veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi sağlanacak.

Daha sonra okullar projeleri hazırlayacak ve değerlendirilmek üzere il millî eğitim müdürlüklerine sunacak. Onaylanan projeler il-ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulacak. Nisan ve aralık ayları boyunca proje kapsamında etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirilecek. İl millî eğitim müdürlüklerince, meslek alanlarına göre her bir faaliyet Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Kurum Takip Sistemi'ne girilecek

Etkinlikle ilgili veriler okullar tarafından e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne işlenecek ve etkinliklere ait fotoğraflar okullar tarafından il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek, daha sonra il değerlendirme komisyonu marifetiyle fotoğraflar derlenerek Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce oluşturulan "mebbulut" adresine yüklenecek.