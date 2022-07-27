Mersin’de ‘YKS Tercih Danışmanlık Günleri’ başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığı ile üniversite tercihi yapacak öğrencilere, Kongre ve Sergi Sarayı’nda 5 Ağustos tarihine kadar ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

MERSİN (İGFA) – Bazı devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin tanıtım stantlarının da yer aldığı etkinlikte üniversite adaylarına, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için destek olunuyor.

YKS tercih danışmanlık günleri hakkında bilgi veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi rehber öğretmenlerinden Canan Serin “Öğrencilerimiz burada üniversiteler hakkında, bölümler hakkında, seçeceği meslekler hakkında merak ettikleri soruların cevabını bulabilecekler. Öğrencilerimizi, tercih dönemini daha kolay ve rahat geçirebilmeleri adına buraya davet ediyoruz. Merkeze uzak ilçelerimizde yaşayan öğrencilerimiz ise tercih konusunda, kendi ilçelerindeki kurs merkezlerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimize danışabilirler” dedi.

Düzenlenen etkinliğin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Nisanur Demir isimli öğrenci “Eşit ağırlıkta 4 bin sıralama yaptım. Hukuk yazmayı düşünüyorum. Şimdi öğretmenlerimden fikir alıyorum; ‘Hangi üniversiteler daha iyi’ noktasında araştırma yapıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere sağladığı bu desteklerden çok memnunum. Sınav sürecinde de çok yararı oldu. Öğretmenler çok yardımcı oldular, şu anda da yardım ediyorlar” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği ücretsiz kurslar ile sınava hazırlandığını belirten Fatma Bingöl isimli öğrenci ise “12. sınıf öğrencisiyim, 458 puan çektim, 49 bin sıralamadayım. Elektrik-elektronik mühendisliği okumak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde kurs verildi. İstediğimiz zaman ek dersler de verildi. Her hafta sınavlar yapıldı. Sınava yakın TYT-AYT olarak her gün deneme sınavlarına girdik. Orada da başarı sıralamamızı gördük. Zaman yönetiminde olsun, aldığım puanda olsun çok etkisi oldu. Ayrıca MERCİ var, oradan rehberlik hizmeti alabiliyoruz. Psikologlar var, sınav sürecimize de yardımcı oldular” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yıl yeniden sınava girmeyi hedeflediğini söyleyen Berkay Yurtsever isimli genç ise “Büyükşehir’in eğitimleri çok güzeldi, çok beğendim. Bana çok da yararı oldu. Destek almasam, normalde bu sıralamayı kendim yapamazdım. Diş hekimliği okumak istiyorum, bu sene puanım o kadar gelmedi, mezuna kalmayı planlıyorum. Önümüzdeki sene aynı şekilde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kursuna devam ederek hazırlanacağım” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kursu sayesinde, geçen yılki sıralamasından çok daha iyi bir sıralama yaptığını dile getiren Mert Görkem Bitkin isimli öğrenci ise “Gerek TYT-AYT denemeleri olsun, gerek hocalarımızın hizmetleri olsun, gerekse de kaynak kitap edinme konusunda çok destekleri oldu kursun. Beni çok geliştirdi. Tercihlerde bile yardımcı oluyorlar. O konuda da çok memnunum. Arkadaşlarımızla whatsapp gruplarından konuşup, belediyenin olanaklarını, imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Tercih ve dershane döneminde de herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

YKS tercih sürecinin son günü olan 5 Ağustos’a kadar, hafta sonu da dahil olmak üzere her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi yetkilileri, Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelemeyen öğrencilerin 0324 616 04 01 numaralı telefon aracılığı ile rehber öğretmenlerden destek alabileceklerini de bildirdiler.