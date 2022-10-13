Mersin'de eğitimde çok iyi bir adım

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde; hizmet kalitesinin artması, veli, öğrenci ve öğretmen diyaloğunun güçlenmesi adına çalışmalar devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Tarsus Şubesi’nde YKS eğitimi alan 12. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik, ‘veli bilgilendirme toplantısı’ gerçekleştirildi.

Mermerci: “Çocuklarımızı daha da ileriye taşıma duygusu içerisindeyiz”

Tarsus Belediyesi’ne bağlı Nikah Salonu’nda düzenlenen veli toplantısının açılışında konuşan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Tarsus Şubesi Sorumlusu Ayşegül Mermerci, “Zaman, ne olursa olsun durdurulması imkansız bir kavram. Bizler farkına varsak da, varmasak da zaman su gibi akıp geçiyor. Dün beşiğini salladığınız çocuklar, bugün birer liseli oldu. Her birinin ayrı istekleri ve ihtiyaçları var. Her biri bizlerden, sizlerden ilgi bekliyor. Çocuklarımıza güzel bir gelecek oluşturmak için hem veli, hem öğretmen, hem de öğrenci-öğretmen işbirliğini birlikte sağlayacağız. Çocuklarımızı daha da ileriye taşıma duygusu içerisindeyiz” dedi.

Bezgin: “Amacımız sürdürülebilirlik çerçevesinde başarıyı arttırmak”

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Tarsus Şubesi Rehber Öğretmeni Bülent Bezgin, “Amacımız sürdürülebilirlik çerçevesinde başarıyı arttırmak, eğitim ve öğretimdeki başarıyı yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmak. Büyükşehir Belediyesi olarak 14 YKS Kurs Merkezi, 11 LGS Kurs Merkezi, Gülnar’da kız öğrenci yurdu ve erkek öğrenci konukevi, merkezde bu sene yürürlüğe girecek olan bir erkek öğrenci yurdumuz daha var. Önümüzdeki yıl Tarsus’ta da açılması planlanıyor. Mersin genelinde, toplamda 309 öğretmenle eğitim ve öğretime destek vermekteyiz” diye konuştu.

“Çocuklarımızın eğitiminde çok iyi bir adım”

Velilerden Özlem Çelik, “Vermiş olduğunuz öğretim, eğitim çok güzel. Bizim çocuklarımız için, gelecekleri için çok iyi bir adım. Çok memnunuz. Biz bugünleri gördüğümüze çok seviniyoruz, daha güzel hizmetler de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğlu 12. sınıfta okuyan velilerden Meryem Kırsever ise, “Şu an için bir sıkıntımız yok, çok memnunuz. Öğretmenlerimiz, bütün gerekli açıklamaları yaptılar. Aklımıza takılan sorular olursa onlarla iletişim kurabileceğimizi ve yardımcı olacaklarını bildirdiler. Benim için güzel bir toplantıydı” şeklinde konuştu.