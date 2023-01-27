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MERCEK ile ön muhasebe öğreniyorlar

EĞİTİM 27.01.2023, 10:30
MERCEK ile ön muhasebe öğreniyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri, açtığı kurslar ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Birbirinden farklı alanlarda açtığı ücretsiz kurslar ile kariyerini geliştirmek isteyenlere ve iş arayanlara yeni kapılar açan Mercek Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, şimdilerde ise vatandaşlardan yoğun ilgi gören Ön Muhasebe Kursu veriyor.MERSİN (İGFA) - Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen, sektörün aktif olarak kullandığı programların öğretildiği ve yaklaşık 3 ay süren eğitimlere, kendi işletmesini kurmayı planlayan ve iş arayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Uysal: “Geleceğe yönelik, kariyer amaçlı, yönlendirici ve faydalı eğitimler veriyoruz”

Kurs hakkında bilgi veren Muhasebe Öğretmeni Şeyda Uysal, 357 saat süren kursta kursiyerlere, geleceğe yönelik kariyer amaçlı, yönlendirici, faydalı eğitimler verdiklerini söyledi. Uysal, “Kursumuzun 2.’sinin yapılması doğrultusunda, çok ilgi ve talep söz konusu oldu. Öğrencilerimize burada keyifli bir şekilde derslerimizi anlatıyoruz. Eğlenerek, gülerek, bir şeyler öğrenerek birbirimizi tamamlıyoruz. O şekilde eğitimlerimiz sürüyor. Burada, Büyükşehir Belediyesi’nin bize sağlamış olduğu faydalar ve katkılar doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

“Muhasebe, insanın günlük hayatında da kendine lazım olan bir alan”

Kendi işletmesini kurmayı hedeflediğini ve bu hedef doğrultusunda ön muhasebe eğitimi almak istediğini söyleyen kursiyerlerden girişimci Özgür Acer, “Muhasebeyi kendim yapabilmek, bununla ilgili genel bilgilere sahip olmak için bu kursa başvurdum. Belediyemiz de sağ olsun, ücretsiz olarak bu kursu sağladı. Şu anda güzel gidiyor. Muhasebe, insanın günlük hayatında da kendine lazım olan bir alan. Hem kendim, hem işletmem için faydalı olacağını düşündüğüm için, bu kursu tercih ettim. Çünkü Büyükşehir, öncelikle bu kursu ücretsiz veriyor. Artı bize sağladığı bina, donanım, bilgisayar, hoca desteği, bence dışarıda alınacak kurslar arasında öne çıkarıyor. Bu yüzden burayı tercih ettim” diye konuştu.

“Sektörde aktif olarak kullanılan bir programın eğitimini alıyoruz”

İnşaat Mühendisi olan ve ileride kurmayı planladığı işletmesi için bu kursa katıldığını belirten Buğra Mehtap Karaaslan ise, “Önümüzdeki yıllar içerisinde kendime ait bir işletme kurmak istiyorum. Donanımlar çok iyi, verilen program çok iyi. Sektörde aktif olarak kullanılan bir programın eğitimini alıyoruz ki, bu da bizim için bulunmaz Hint kumaşı” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kendileri için bu denli önemli olan bir kursu ücretsiz olarak vermesinin çok önemli olduğunun da altını çizen Karaaslan, “Mercek, yani belediyemiz bu konuda çok büyük bir imkân sağlıyor. Baktığımız zaman zaten bu kursları meslek edinme adına açtığı için; imkânı olmayan, meslek edinmek isteyen insanlara çok büyük bir olanak sağlıyor. Yani bu kursu dışarıdan alacak olsaydım, muhtemelen imkânlarım el vermezdi. Belki de ihtiyacım olduğu halde, buna cesaret edemezdim. O yüzden gayet güzel, yani başarılı buluyorum Belediye’nin çalışmasını” ifadelerini kullandı.

“Dışarıda nasıl bir eğitim alacağınızı, nasıl bir sonuç olacağını bilmiyorsunuz”

Mersin Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olduğunu ve kendisini geliştirmek adına bu kursa katıldığını söyleyen Naci Salhan ise, “Kendi alanım olduğu için, bir bakıma kendimi geliştirmek amaçlı buradayım. Şu an zaten işsizim, çalışmıyorum ve iş arıyorum. Herhangi bir şirkette çalışmak istiyorum. Eğitimler şu an iyi gidiyor. Dışarıda nasıl bir eğitim alacağınızı, nasıl bir sonuç olacağını bilmiyorsunuz. Burada belediyemizin ücretsiz bir kurs açması ve bize sağladığı diğer olanaklardan dolayı, avantajlı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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