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Memduh Büyükkılıç'tan rektörlere ziyaret

EĞİTİM 21.10.2022, 09:15
Memduh Büyükkılıç'tan rektörlere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçe belediye başkanlarıyla birlikte kentteki yükseköğretim kurumlarının rektörlerini ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sadece öğrencilerin değil, sık sık gerçekleştirdiği eğitim kurumları ziyaretleri ile eğitimcilerin de talep ve düşüncelerini dinleyerek onlara cevap veriyor. Büyükkılıç, Kayseri’de eğitimcilerin ve öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile yeniden göreve gelen Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

REKTÖRLERDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Ziyarette, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, nazik ziyaret ve tebriklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederken, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Belediyemiz ağabeyimiz, her yere dokunuşunu yapıyor. İlçe belediyelerimiz ile iyi diyalog içerisindeyiz" dedi. 

BÜYÜKKILIÇ’TAN ATAMASI YAPILAN REKTÖRLERİ TEBRİK

Ziyaretleri kapsamında üniversite rektörleri ile bir araya gelen, yeni eğitim-öğretim yılında eğitimciler ile öğrencilere başarılar ve kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’de en iyi araştırma üniversiteleri arasında yer alan, başta Turkovac aşısı olmak üzere pek çok başarıya imza atan ERÜ’nün rektörü olarak atanan Altun ile yeniden ataması yapılan KAYÜ Rektörü Karamustafa’yı tebrik ederek, kendilerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

AGÜ VE NNYÜ REKTÖRLERİNE ZİYARET

Büyükkılıç başkanlığındaki heyet, Kayseri’de yükseköğretim faaliyetlerini sürdüren Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Prof. Dr. Kerim Güney ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ı da ziyaret etti. NNYÜ Prof. Dr. Kerim Güney, Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarını bildirdi. AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da kentte gerçekleştirdiği hizmetlerden ve ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanlarına teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerde, günün anısına hediye takdimleri de oldu.

BÜYÜKKILIÇ, EĞİTİMCİNİN DE ÖĞRENCİNİN DE YANINDA

Kayseri’yi her zaman âlimler ve evliyalar kenti olarak niteleyen Başkan Büyükkılıç, eğitim ve öğrenci dostu bir şehir olma yolunda sürekli projeler üretip, destekler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yükseköğretim öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama ile çorba hizmetinin yanı sıra yemek ve spor ile ilgili tesislerde yüzde 25 indirim, su faturalarında yarı yarıya fatura ücretlerini karşılama, kırtasiye yardımı, 10 bin öğrenciye kişi başına 4 bin TL burs, ulaşım indirimi gibi pek çok proje ile desteğin yanı sıra inşa ettiği kütüphaneler ve açtığı kitap fuarları ile de eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlıyor

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