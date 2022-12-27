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Memduh Büyükkılıç öğrencilerle buluştu

EĞİTİM 27.12.2022, 09:45
Memduh Büyükkılıç öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Okul girişinde İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya geldi. 

OKULUN SPOR KULÜBÜNÜN TALEBİNE ANINDA TALİMAT VERDİ

Spor salonunda Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü öğrencileriyle de buluşan Büyükkılıç, gençlerin kazandıkları kupalarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Amatör spor kulüplerine desteklerini her zaman sürdüren Büyükkılıç, öğrencilerin taleplerine anında cevap verirken, gençlerden büyük alkış aldı.

Daha sonra okulun konferans salonuna geçen Başkan Büyükkılıç, burada öğrencilerle keyifli ve samimi ortamda sohbet gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERE TARİHİ KAYSERİ GEZİSİ

Kaniş Karum’dan Soğanlı Vadisi’ne, Sultan Sazlığı’ndan Kayseri Kalesi’ne kadar Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinden bahseden Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin her yerini adım adım bilmemiz lazım ki sahiplenme duygusunun oluşması lazım” diyerek, öğrencilere Kayseri gezisi yapılması talimatı verdi. Öğrenci dostu Büyükkılıç’a, bu talimatı sonrası gençler tarafından alkışlarla teşekkür geldi.

Büyükkılıç, öğrencilerden gelen Kayseri gezisi için ulaşım desteği talebini anında dikkate alarak, ulaşım sağlayacaklarını ve yardımcı olacaklarını söyledi.

Büyükkılıç, öğrencilere Kayseri’nin Selçuklu Müzesi, Milli Mücadele Müzesi gibi tarihi mekânları ve kültürel miraslarını anlattı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ekibi ve ilçe belediye başkanları ile dayanışma içerisinde Kayserililere layık olma yönünde gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bir emanete sahip çıkma duygusuyla hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşmaya çalışıyoruz. Amacımız bize emanet edilen bu şehri sizlere layık şekilde geleceğe taşımak” ifadelerini kullandı. 

Kayseri’nin herkesin göğsünü gere gere övüneceği bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, okula girer girmez eskiyen mozaik zemin kaplamalarının değiştirilmesi için bir hayırseverle anında irtibata geçtiklerini ve belediye-hayırsever işbirliği içinde çalışma yapmaya karar verdiklerini aktardı. 

“ÖNCE İNSAN”

Birlik beraberlik mesajları da veren Büyükkılıç, “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Biz birliğin beraberliğin aşığıyız. Birbirimize sahip çıkarsak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Nerden bakarsanız Kayseri’miz bir başka güzel. Hiçbir zaman siyasi davranmayız. Bize oy veren, vermeyen tüm kardeşlerimizi bağrımıza basmak bizim ana ilkemiz. Önce insan” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, gençleri çok sevdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Sizlere layık olma yolunda şehrimizi en güzel şekliyle sizlere sunmaya çalışıyoruz. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Amacımız bu şehri geleceğe taşımak. Sizlere daha güvenli bir gelecek bırakmak.”

Kayak yapmak isteyen, kurs almak isteyen öğrencilere yardımcı olacakları müjdesini veren Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah kar gibi bir nimeti vermiş. Kimi belediye başkanlarına göre külfettir, felakettir haşa, bize göre de çok şükür nimettir” diyerek kar nedeniyle yapılan kar temizleme çalışmalarına da değindi. 

Kariyer Günleri buluşmasında Kayseri’deki belediyecilik hizmetlerinden bahseden Başkan Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: “Bence bizim bu yaptıklarımız az bile, niye, bizim ecdadımız Osmanlı ayağı kırık leyleklere, leylekler biliyorsunuz göçebe kuş, göçer iklimin göre. Ayağı kırık leyleklere uçamıyor diye vakıf kurmuş. Biz böyle bir ecdadın çok şükür torunlarıyız. Bu anlayışta olmalıyız. Kaldı ki insana hizmet ediyoruz.”

Büyükkılıç, hiçbir alanı boş bırakmadan çalıştıklarını da paylaşıp, ödüllü faaliyetleri olduğunu da vurgulayarak, gençlere değer verip fırsat verme mecburiyetinde olduklarını söyleyerek öğrencilerden büyük alkış aldı. Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında talep ve isteklerini dinlediği öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, söyleşi sonunda Büyükkılıç, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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