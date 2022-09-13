Mehmet Savran'dan yeni eğitim yılı mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Mesajında; milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şartın eğitim olduğunu belirten Savran, bu anlamda çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesinin hepimizin ortak hedefi olduğunu vurguladı. İyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesillerin, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Savran yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerin en şekilde yetiştirilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Savran, “Onların okuması, iyi bir eğitim alması; eğitim hayatlarını en güzel şekilde tamamlaması, mutlu bir şehirde yaşaması, hepimizin en önemli dileği. Bütün gayretimiz, çalışmamız; onlar için. Bu konuda Nevşehir Belediyesi olarak her zaman, çocuklarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile yeni eğitim-öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimize ve ailelerine, fedakâr ve kutsal bir mesleği icra eden saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyor; eğitimin bütün paydaşlarına başarı dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum.”