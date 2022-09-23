Mehmet Savran'dan eğitim yuvasına ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katılmak üzere Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, burada Okul Müdürü Veli Sağır ve idareciler tarafından karşılandı.

Bir süre okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Savran, daha sonra okul yemekhanesinde öğrenciler ile birlikte öğle yemeği yedi.

Yemek sonrasında düzenlenen programda öğrencilere hitap eden Başkan Savran, öğrencilere Nevşehir Belediyesi’nin eğitim ve gençlik projelerinden bahsetti. Öğrenciler ve gençler için Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve her zaman desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Savran, “Geleceğimizin teminatı siz gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek şehrimizin ve ülkemizin yarınları da o kadar aydınlık olacaktır. Bu vesile ile öğretmen ve öğrencilerimizin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.