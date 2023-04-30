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MEB'ten tarımsal hamle

EĞİTİM 30.04.2023, 17:56
MEB'ten tarımsal hamle

Millî Eğitim Bakanlığı, tarım liselerini yeniden yapılandırarak Türkiye'nin tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak için çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gıda tedarik zincirinde küresel ölçekte yaşanan sorunların tarım ve hayvancılık alanını çok daha önemli bir sektör olarak ön plana çıkardığını belirterek, Bakanlık olarak tarım liselerini yeniden yapılandırarak tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkemizin bir tarım üssü haline getirilmesine katkı sunma amacıyla özgün projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 2020 yılında tarım alanında eğitim verilen okulların sayısının 72 iken 2023 yılında bu sayıyı 144'e çıkardıklarını belirten Bakan Özer, "Yüzde 100 lük bir artış söz konusu oldu.  Bununla birlikte 3 yeni okul açılışı için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla sayılarını artırdıkları tarım liselerine yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Özer, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa 633 öğrenci yerleşirken 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu okulları tercih eden öğrenci sayısı 2 bin 614'e ulaştığına dikkati çekerek, "Yine 2015-2016 eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 630 öğrenci tarım alanının çeşitli dallarında eğitim alırken; mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde açılan yeni tarım alanları ve tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile beraber 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu sayı 10 bin 354 e yükseldi" dedi.

ALTI YENİ TEMATİK TARIM LİSESİ AÇILDI, İKİ TANE DAHA AÇILACAK

Özer, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almak üzere 5 ilde 5 tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu Lisesi açıldığını belirterek "Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adıyaman'da Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Artvin'de Ardanuç Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yusufeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ordu'da Yeşil Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde de Zeytincilik temalı olmak üzere altı tematik tarım lisesi açıldı.

Bu okullardan üniversite ve Bakanlık işbirliğinde açılan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki tarım alanında öğrencilerimize İngilizce hazırlık eğitimi de verilerek, üniversite kampüsündeki laboratuvarlarda Ar-Ge faaliyetleri yapmaları sağlanacak.

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