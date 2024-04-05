MEB'ten öğrencilere özel 'ara tatil' kitabı

Millî Eğitim Bakanlığınca, evde aile ile geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulması amacıyla okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Ara Tatil Etkinlik Kitabı" hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Hazırlanan etkinlik kitabı, 6-14 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatilde, çocukların okul ile ev arasındaki devamlılığı destekleyerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması için tamamı özgün etkinliklerden oluşuyor.

Bu kapsamda "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatil Takvimi"nde; çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için "Doğada Bir Gün", ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı "Aile Zamanı" ve çocukların okulda öğrendiklerini evde pekiştirmesine fırsat sağlamak için "Günün etkinliği" başlıklarına yer verildi.

İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "7'den 70'e İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı"nda Ramazan Bayramı ile ilgili değerlere yer verildi. Öğrenciler için eğlenirken öğreten çeşitli etkinlikler hazırlandı.

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan "7'den 70'e Ara Tatil Etkinlik Kitabı"nda ise derslere yönelik etkinliklere yer verildi, deneyler hazırlandı, milli ve manevi değerler gözetildi.

Etkinliklerde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından dijital ortamda ve basıma hazır şekilde hazırlanan kitapta EBA'da yer alan içeriklere yönlendirmeler yapılarak dijital oyun bağlantılarına yer verildi.

"Okul Öncesi Ara Tatil Etkinlik Takvimi" için tıklayınız.

"İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı" için tıklayınız.

"Ortaokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı" için tıklayınız.