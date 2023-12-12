MEB'ten 'afet sonrası eğitim' projesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - MEB Başöğretmen Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi" tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,afetlerin sadece depremle sınırlı olmadığını, bir kısmında insan unsurunun etkisi bulunduğunu belirterek, Türkiye'de yakın dönemde karşılaşılan sel afeti ile iklim değişikliğine bağlı olaylarda beşeri unsurların ön plana çıktığını anlattı.

Proje ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin nitelikleri arttırılacağını kaydeden Bakan Tekin, MEB AKUB bünyesinde şu anda 2 bin 490 personel bulunduğunu ve 83 birimden oluştuğunu söyledi. Tekin, Bakanlık olarak bu ekiplerin birim sayısını yıl içinde iki katına çıkarmayı, nitelik ve nicelik olarak da gelişiminin hedeflendiğini kaydetti.

Yakın dönemde dünyanın birçok bölgesinde üst üste büyük afetler yaşandığını anımsatan Bakan Tekin, önümüzdeki dönemde Bakanlık olarak bizlerin ve dünyanın her tarafında çocuklara eğitim öğretim vermekle mükellef olan birimlerin başlangıç noktası, felaketlerin önlenmesi ve felaketler üzerinde insanların katkısının azaltılması konusunda eğitim öğretim sürecini sürekli hazırlıklı tutmak ve çocuklarımızı buna göre hazırlamak olduğunu kaydetti.

"Belki bunu yaptığımız zaman insanın sebep olduğu felaketlerin sayısını, dolayısıyla bu felaketlerde hayatını kaybeden insanların sayısını azaltmış olacağız" diyen Bakan Tekin, afetlerin önlenmesindeki en önemli mekanizmalardan birinin doğaya ve diğer canlılara saygılı, merhametli bireyler yetiştirmek olduğuna dikkati çekti. Tekin, "UNICEF ile yaptığımız bu çalışma ve benzerleri bizim için hayati öneme haiz. Bunların iki boyutu var. İlki böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir davranış sergilememiz gerekiyor. Bir de bu tür felaketlerin önlenmesi noktasında neler yapılması gerekiyor? UNICEF'e iş birliği ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından toplantıya katılan UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi'ye Türk kültürünü temsilen hazırlanan çini işlemeli tablo hediye etti.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

