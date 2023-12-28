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MEB sınavlara ilişkin kılavuzu yayımladı

EĞİTİM 28.12.2023, 14:21
MEB sınavlara ilişkin kılavuzu yayımladı

Millî Eğitim Bakanlığı yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yayımlanan kılavuz ile 9 Eylül 2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi'nde yer alan usul ve esaslara yönelik uygulamalar açıklandı.

Kılavuzda ülke, il, ilçe ve okul geneli yapılacak sınavlar, yazılı sınavların usul ve esasları, okul sınavlarında kullanılacak soru türleri, sınav soru ve cevaplarının hazırlanması, mazeret sınavları, dinleme ve konuşma sınavları, geri bildirim ve analiz, kısa süreli sınavlar, ilkokullarda ölçme, süreç ve durum odaklı değerlendirme, Türkçenin doğru ve güzel kullanımı, kaynaştırma yoluyla eğitim öğretime devam eden öğrenciler ve ölçme gibi kapsamlı değerlendirme konularına yer verildi.

Kılavuzda, öğretmenlere yönelik ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ilgili yönetmelik ve yönergede yer alan konulara ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre, okullarda yazılı sınavların yapıldığı tarihlerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Yazılı sınavların süresi bir ders saatini aşamayacak ancak mücbir sebeplerle bir ders saati 40 dakikadan az olan okullarda sınav süresi 40 dakika olarak uygulanacak.

Öğrenci bir günde en fazla iki sınava girebilecek. Ancak zorunlu hâllerde bir sınav daha yapılabilecek. Zorunlu hal kapsamına giren durumların belirlenmesi, okul müdürlüklerinin sorumluluğunda olacak. Yönetmelik'te belirtilen sınav haftalarında sınıf içi, okul içi, okullar arası, il ve ilçe düzeyinde etkinlik, yarışma gibi faaliyetlerden kaçınılacak.

ÜLKE GENELİ YAPILACAK ORTAK YAZILI SINAVLAR

Ülke geneli ortak yazılı sınav yapılması durumunda sınavların hangi sınıf düzeyinde ve hangi derslerden yapılacağı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğretim yılı başında Bakanlık onayı ile belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak.

Kamuoyuna yapılacak duyuruda sınavların tarihi, şekli, soru sayısı, derslere ilişkin konu soru dağılım tabloları yer alacak.

Ülke geneli ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullarda aynı sınıf düzeyinde bu sınavlar dışında başka sınav yapılamayacak. Ülke geneli ortak yazılı sınavların yapıldığı tarihlerde, okullarda il veya ilçe geneli ortak yazılı sınav da yapılamayacak ancak farklı sınıf düzeylerinde okul geneli ortak yazılı sınav yapılabilecek.

İL VE İLÇE GENELİ YAPILACAK ORTAK YAZILI SINAVLAR

İl geneli ortak yazılı sınav yapılması durumunda sınavların hangi sınıf düzeyinde ve hangi derslerden yapılacağı her dönem ilçe milli eğitim müdürleri kurulunda karara bağlanacak. İlçe geneli ortak yazılı sınav yapılması durumunda sınavların hangi sınıf düzeyinde ve hangi derslerden yapılacağı ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek. Ülke, il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların dışında kalan tüm sınavlar okul genelinde ortak yapılacak. Sınavın şekli, içeriği, soru sayısı, derslere ilişkin konu soru dağılım tabloları okul müdürlüklerince öğrenci ve velilere duyurulacak.

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